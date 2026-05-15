Общество

Сколько человек наказали в Казахстане за дропперство

Фото: freepik
Начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай на брифинге в СЦК 15 мая 2026 года напомнил об уголовной ответственности за преступления в сфере информационных технологий, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что ключевым элементом противодействия интернет-мошенничеству является взаимодействие с Антифрод-центром Национального банка.

"С августа 2024 года сформировано 111 тыс. инцидентов, из которых около 44 тыс. – органами внутренних дел. В результате заблокированы денежные средства в размере 2,1 млрд тенге на счетах отправителей и 713 млн тенге на счетах "дропов". Добровольно потерпевшим возвращено 528 млн тенге", – отметил он.

В целом, по его словам, с начала 2026 года по стране выявлено более 566 фактов дропперства. Из них 160 дел завершены и фигуранты привлечены к уголовной ответственности.

Соответствующую статью в УК РК ввели в 2025 году. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Оксана Даирова
