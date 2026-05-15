Общество

"TURGYNDAR AMANATY": в Петропавловске предложили новые решения для ОСИ и КСК

Фото: акимат СКО
В Северо-Казахстанской области только треть многоквартирных домов полностью перешли на новую форму управления. При этом председатели ОСИ и КСК все чаще сталкиваются с высокой нагрузкой, нехваткой кадров и сложностями в работе.

Эти вопросы обсудили на региональном форуме в рамках партийного проекта "TURGYNDAR AMANATY". В мероприятии приняли участие аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, секретарь партии "AMANAT" Александр Данилов, депутаты, представители государственных органов, коммунальных служб и эксперты сферы ЖКХ.

Сегодня в регионе насчитывается 1 920 многоквартирных жилых домов, зарегистрированы 502 ОСИ и 198 КСК. Несмотря на реализацию программ капитального ремонта и благоустройства, в отрасли сохраняются системные проблемы: износ жилого фонда, недостаток квалифицированных специалистов и низкий уровень накоплений на капитальный ремонт.

По словам акима области Гауеза Нурмухамбетова, для эффективного управления жильем необходимо обеспечить прозрачность финансов, активное участие жителей и внедрение цифровых решений.

"Жилищная реформа не является разовой кампанией. Это ежедневная работа с людьми, с домами, с законами. Государство должно создать условия, бизнес – предлагать решения, собственники – принимать ответственность за свое жилье. Только в этом треугольнике возможен реальный результат. Северо-Казахстанская область намерена стать регионом, где управление МЖД будет прозрачной, профессиональной и понятной каждому жителю системой. Сегодняшний форум – еще один шаг в этом направлении", – подчеркнул глава региона.
Секретарь партии "AMANAT" Александр Данилов подчеркнул, что реформа ЖКХ напрямую влияет на качество жизни граждан.

"Председатели ОСИ и КСК ежедневно работают с жителями и лучше других знают реальные проблемы домов. Поэтому партия намерена усиливать это направление через обучение, создание городских советов и расширение взаимодействия с акиматами. Наша задача – сделать управление домами профессиональным, прозрачным и эффективным", – отметил Александр Данилов.
Участники форума обсудили вопросы цифровизации сферы ЖКХ, развития программы "Бюджет народного участия", запуска обучающих семинаров "OSI-SKILLS", а также предложения по совершенствованию законодательства.

По итогам встречи ряд председателей КСК вступили в партию "AMANAT". Лучшие специалисты отрасли были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами.

