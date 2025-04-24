Взносы собственников квартир в КСК освободят от уплаты налогов

Главная разница между ОСИ и другими формами управления общедомовым имуществом многоквартирных домов (скажем, КСК) – в расходах. В ОСИ они выше, зато взносы собственников не облагаются налогами. В КСК всё наоборот. Скоро эту разницу нивелируют благодаря новым нормам, рассказывает Zakon.kz.

Пока это лишь законопроекты, а не действующие законы. Первый – проект нового Налогового кодекса, другой – проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства". Оба сейчас рассматриваются в Малижисе и уже прошли первое чтение.

Применительно к нашей теме о каких новеллах идет речь?

Жилищные отношения в Казахстане развиваются диалектически: через отрицание предыдущей фазы. Отрицание отрицания, как говорится.

Сначала, с появлением в 1997 году Закона РК "О жилищных отношениях" разрешены были КСК – кооперативы собственников помещений (квартир) – и все "иные формы, не противоречащие законодательству РК" (первоначальная редакция статьи 42 Закона). Сюда входили: потребительские кооперативы, КСК, ПКСК (потребительские КСК – самая ранняя форма, которая пришла на смену государственным домоуправлениям после приватизации), простое товарищество (ПТ), а равно непосредственное совместное управление всеми собственниками, и даже третьими лицами.

Затем, в 2019 году оставили только простое товарищество и добавили новшество – ОСИ, т.е. объединение собственников имущества. А потребительские кооперативы, КСК и ПКСК, согласно пункту 5 статьи 2 поправок, обязали ликвидировать до 1 июля 2023 года.

Но 29 июня, за два дня до времени "Ч" от этого требования отказались, а данную норму исключили. Вновь создавать другие формы, правда, позволено не было, однако зарегистрированные ранее могли продолжить существование.

Наконец, нынешние изменения опять позволяют создавать наряду с ОСИ также и КСК. В упомянутую статью 42 Закона РК "О жилищных отношениях" их, правда, не вернули, но включили в документ новую – статью 42-4 "Субъекты управления многоквартирным жилым домом". Там-то эти "субъекты" и оказались.

Зато ни в одном списке теперь нет ПТ.

Короче, да – диалектика...

Организационно, напомним, разница между КСК и ОСИ в том, что последние были придуманы по принципу: один дом (многоквартирный жилой, МЖД) – одно ОСИ. И, соответственно, один бюджет. Притом, что в КСК был общий бюджет для десятков домов, которые в него могли входить.

Увеличение бюрократической нагрузки (управляющий, бухгалтер, дворник) на каждого собственника увеличивало расходы. Потому, собственно, задуманная реформа "ОСИ вместо КСК" и провалилась, будучи признана на высшем уровне "ошибкой".

И вот теперь собственники опять вправе осуществлять самоуправление МЖД посредством КСК. Те сограждане, которые в свое время поторопились и вместо одного на десять домов КСК организовали десять ОСИ, теперь смогут вернуть всё вспять. Ну а те, которые не спешили, остались при своих.

В принципе, так нередко бывает при разного рода реформах. Мало ли их замышлялось разными креативными инициаторами...

Но есть и другой аспект. И ОСИ, и КСК, и другие кооперативы – юридические лица. А юрлица подлежат налогообложению. В частности, юрлица-резиденты должны платить налог на добавленную стоимость (НДС) и корпоративный налог (КПН).

Так вот, единственный субъект управления, который сейчас не должен платить НДС и КПН – ОСИ. Это следует из статьи 289 Налогового кодекса, посвященной налогообложению некоммерческих организаций, в том числе и в сфере ЖКХ. Напомним формулировку:

"Для целей настоящего Кодекса некоммерческой организацией признается организация, зарегистрированная в форме, установленной гражданским законодательством РК для некоммерческой организации, за исключением акционерных обществ, учреждений и потребительских кооперативов, кроме объединений собственников имущества многоквартирного жилого дома".

В связи с чем из доходов ОСИ исключаются "взносы собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома", и таковыми взносами признаются обязательные расходы, направленные:

для накопления денег на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;

на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;

на оплату целевых взносов.

То есть накопительные, текущие и целевые взносы (определены соответственно в подпунктах 15-1), 13) и 22-1) статьи 2 Закона РК "О жилищных отношениях"). А также пеня.

Тогда как КСК с таких взносов обязаны платить налоги. Разумеется, это увеличивает расходы собственников квартир.

Однако в законопроекте нового НК норма, посвященная данному вопросу (статья 320), звучит иначе:

"Некоммерческая организация, зарегистрированная в соответствии с гражданским законодательством РК, исключает из совокупного годового дохода следующие доходы... обязательные и целевые взносы, а также пеню за просрочку оплаты собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, установленные Законом РК "О жилищных отношениях".

Т.е. будет неважно, какую организационно-правовую форму юридического лица выбрали собственники для управления МЖД; главное, чтобы это была некоммерческая организация.

Сейчас в данную категорию, согласно Закону РК "О некоммерческих организациях", входят потребительский кооператив (статья 14) и ОСИ (как иная форма, статья 17). Но это хотят изменить поправками в жилищное законодательство. Добавить КСК в пункт 2 статьи 17 Закона РК "О некоммерческих организациях", а потребительский кооператив для жилищных отношений, наоборот, исключить, изложив пункт 1 статьи 4 Закона РК "О потребительском кооперативе" в следующей редакции:

"Членами потребительского кооператива могут быть граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, и юридические лица, кроме лиц, указанных в пункте 1 статьи 42 Закона РК "О жилищных отношениях", и собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок МЖД, связанных с управлением и содержанием объектом кондоминиума многоквартирного жилого дома".

И значит, налоги со взносов не будут платить ни КСК, ни ОСИ. Как это, собственно, и было раньше, до начала всей этой истории с ОСИ в 2019 году. С другой стороны, собственники квартир могут десятками домов вновь объединиться в КСК, сократив расходы. Опять же – как раньше.