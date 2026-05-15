Общество

Казахстанцам объяснили, как вернуть деньги за неиспользованный сертификат

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 23:15
В Департаменте торговли и защиты прав потребителей Карагандинской области рассказали, как вернуть деньги за подарочный сертификат. В качестве примера в ведомстве привели реальный кейс, в котором покупателю удалось через госорганы добиться возврата 50 тысяч тенге, передает Zakon.kz.

По данным специалистов, магазин неоднократно отказывал клиенту в возврате средств, ссылаясь на отсутствие администратора и нехватку денег на счете. Однако после вмешательства ведомства вопрос был решен в досудебном порядке.

По итогам разбирательства гражданину вернули 50 тысяч тенге. В департаменте пояснили, что согласно Правилам внутренней торговли, подарочный сертификат является подтверждением авансового платежа за товар или услугу, которые будут получены в будущем.

"Поскольку подарочный сертификат подтверждает внесение денежных средств, между продавцом и потребителем возникают обязательственные правоотношения. В этой связи требования, связанные с использованием сертификата либо возвратом внесенных денежных средств, могут быть предъявлены в пределах общего срока исковой давности, установленного статьей 178 Гражданского кодекса Республики Казахстан, который составляет три года".Департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК

Специалисты также обращают внимание, что условия использования сертификата должны быть доведены до сведения покупателя заранее, согласно статье 7 Закона РК "О защите прав потребителей". Любые ограничения, не предусмотренные законодательством – в том числе безусловный запрет на возврат денег – рассматриваются как нарушение прав граждан.

В случае возникновения спора Департамент рекомендует в первую очередь направить продавцу досудебную претензию. Если требования не будут удовлетворены, потребитель вправе обратиться в уполномоченный орган либо в суд.

Ранее сообщалось, что совместным приказом МТИ РК и МНЭ РК от 5 мая 2026 года внесены изменения и дополнения в проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей.

Канат Болысбек
