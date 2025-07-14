Покупка подарочного сертификата в Казахстане: что важно знать

В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции 14 июля 2025 года рассказали об условиях, нарушающих права казахстанцев при покупке подарочного сертификата, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в ведомстве, нарушения прав потребителей при покупке подарочного сертификата чаще всего связаны с:

навязыванием дополнительных условий

отказом в расторжении договора и возврата уплаченной за сертификат денежной суммы

ограничением срока действия сертификата или отказом в возврате денег, которые остались после частичного его использования.

В комитете назвали нормы действующего законодательства Казахстана, которые нужно знать казахстанцам при приобретении и использовании подарочного сертификата.

"Законом РК "О защите прав потребителей" продавцу (исполнителю) запрещено включать в договор с потребителем условия, которые нарушают и (или) ущемляют права потребителей. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара (услуги) надлежащего качества в удобное для потребителя время с учетом режима работы продавца (исполнителя). Запрещается принуждать потребителя приобретать товар или услугу в ненужном ему количестве и (или) ассортименте", – сказано в информации.

Также не допускается установление каких-либо прямых или косвенных ограничений при выборе товара или услуги, за исключением случаев, предусмотренных законами Казахстана.

"Согласно Правилам внутренней торговли, подарочные сертификаты (сертификаты на приобретение товара и (или) услуги), реализуемые продавцом на товары и (или) услуги, имеют срок действия до трех лет, за исключением сертификатов, распространяемых продавцом на бесплатной основе, срок и условия действия которых устанавливается продавцом", – уточнили в комитете

В случае частичного использования подарочного сертификата, он с остатком суммы продолжает действовать до окончания трехлетнего срока действия или остаток суммы от подарочного сертификата возвращается по требованию потребителя на указанные им реквизиты. Эта норма не включает сертификаты, распространяемые продавцом на бесплатной основе, срок и условия действия которых устанавливаются продавцом.

Но, как сообщили в Комитете по защите прав потребителей, не всегда вышеуказанные требования исполняются продавцом.

Так, в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Северо-Казахстанской области обратился мужчина, который в одном из магазинов Петропавловска приобрел подарочный сертификат, который содержал следующие условия:

срок действия сертификата 12 месяцев с момента его выдачи;

в случае, когда сумма покупки меньше суммы подарочного сертификата, выплата разницы в денежном эквиваленте не производится;

подарочный сертификат обмену на денежную сумму и возврату не подлежит.

"Согласно Предпринимательскому кодексу, на основании обращения потребителя департаментом была назначена внеплановая проверка. По результатам проверки субъекту предпринимательства было выдано предписание об устранении выявленных нарушений", – сообщили в ведомстве.

В рамках исполнения предписания продавец внес изменения в условия пользования подарочным сертификатом: установлен срок действия сертификата 36 месяцев с момента его выдачи. А также вся информация о сертификате предоставлена на казахском и русском языках, исключены условия, которые нарушают и (или) ущемляют права потребителей.

Ранее в Комитете по защите прав потребителей рассказали, как можно вернуть деньги за услугу, которую потребитель купил, но не воспользовался ей.