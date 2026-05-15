Общество

В каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Фото: unsplash
В ряде регионов Казахстана на 16 мая 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Абай ночью и утром на севере ожидается туман. Ночью на севере и востоке области заморозки до 3 градусов. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью заморозки 1-3 градуса.

В Карагандинской области ветер северо-восточный, восточный. На юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области заморозки до 1 градуса. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный. На востоке, севере и в горных районах порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Ночью в горных районах заморозки до 1 градуса. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области днем на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. На западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем дождь и гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области на севере, востоке и в центре ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15-20 м/с, днем на востоке порывы до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области – высокая. В Кызылорде временами пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на западе и юге – дождь и гроза. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре ожидаются дождь и гроза. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днем дождь и гроза.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ночью на севере и востоке заморозки до 3 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью заморозки 1-3 градуса.

В Атырауской области утром и днем на западе ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе области туман. Днем на востоке области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, западе и востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара до 35 градусов.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ветер северо-восточный. На востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер восточный. Днем на западе, севере и юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ветер восточный, порывы до 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере и востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. На севере области пыльная буря. Ветер восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с, временами до 23 м/с. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью на востоке на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и в центре ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде по территории Казахстана на субботу, 16 мая 2026 года.

