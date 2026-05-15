Пожилой мужчина погиб, пытаясь достать инструмент с крыши в Степногорске

Трагедия на промышленном объекте в Степногорске: 61-летний мужчина погиб в результате падения с высоты. Несчастный случай произошел 14 мая 2026 года, передает Zakon.kz.

Информация о происшествии сначала появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, мужчина упал вниз головой, когда пытался взять молоток, находившийся на крыше.

"Спасти мужчину не удалось. Травмы оказались несовместимы с жизнью", – говорится в посте издания nayza_kokshe.

Инцидент официально подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

"Сообщаем, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", – коротко прокомментировали инцидент корреспонденту Zakon.kz в ДП Акмолинской области 15 мая 2026 года.

Ситуацию также прокомментировали в Департаменте инспекции труда региона. В ведомстве отметили, что на данный момент официальное сообщение о несчастном случае от работодателя к ним не поступало.

Инспекторы приступили к выяснению деталей происшествия для установления правового статуса инцидента.



