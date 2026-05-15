#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.17
547.47
6.42
Происшествия

Пожилой мужчина погиб, пытаясь достать инструмент с крыши в Степногорске

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 21:48 Фото: Zakon.kz
Трагедия на промышленном объекте в Степногорске: 61-летний мужчина погиб в результате падения с высоты. Несчастный случай произошел 14 мая 2026 года, передает Zakon.kz.

Информация о происшествии сначала появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, мужчина упал вниз головой, когда пытался взять молоток, находившийся на крыше.

"Спасти мужчину не удалось. Травмы оказались несовместимы с жизнью", – говорится в посте издания nayza_kokshe.

Инцидент официально подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

"Сообщаем, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", – коротко прокомментировали инцидент корреспонденту Zakon.kz в ДП Акмолинской области 15 мая 2026 года.

Ситуацию также прокомментировали в Департаменте инспекции труда региона. В ведомстве отметили, что на данный момент официальное сообщение о несчастном случае от работодателя к ним не поступало.

Инспекторы приступили к выяснению деталей происшествия для установления правового статуса инцидента.

Ранее сообщалось, что рабочий разбился насмерть, сорвавшись с высоты в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник
19:47, 11 мая 2026
Рабочий погиб после падения с высоты на шахте в ВКО
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
21:14, 16 февраля 2026
Мужчина погиб от ножевого ранения в СКО
изъятие
18:39, 17 июля 2023
В Степногорске у пожилого мужчины в гараже нашли взрывчатые вещества
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
21:35, Сегодня
"Не стоит смотреть только на результаты": Синнер - об изменениях в своей игре на грунте
Фото: НОК РК
21:02, Сегодня
Штангист Уваров завоевал первую медаль для Казахстана на чемпионате Азии в Индии
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
20:34, Сегодня
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" 7:0 в матче Первой лиги
Фото: Ktf.kz
20:07, Сегодня
Казахстан уступил Китаю в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: