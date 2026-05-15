#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.17
547.47
6.42
Общество

"Закон и порядок": акцию по повышению правовой грамотности провели на площадке мирового кибертурнира в Астане

Фото: акимат Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 20:47 Фото: акимат Астаны
Акцию "Закон и порядок" провели на площадке масштабного турнира PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2, который проходит в столичном спорткомплексе "Barys Arena".

Во время турнира, где за победу борются лучшие киберкоманды мира, при координации прокуратуры столицы акимат и департамент полиции Астаны провели профилактические мероприятия в рамках нарратива "Закон и порядок".

Инициатива направлена на повышение правовой культуры, цифровой грамотности и формирование ответственного поведения среди молодежи и жителей столицы.

Фото: акимат Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 20:47

Фото: акимат Астаны

Для зрителей и болельщиков турнира организовали раздачу тематических брошюр. Гостям напомнили о важности соблюдения закона и общественного порядка, бережного отношения к имуществу и окружающей среде.

Помимо этого, на площадке турнира разместили тематический уголок "Закон и порядок" с информационными стендами и плакатами, посвященными вопросам правопорядка, ответственности и культуры поведения в обществе.

"Сегодня особенно важно, чтобы молодые люди не только уверенно пользовались современными технологиями, но и понимали вопросы цифровой безопасности и соблюдения закона в реальной жизни. Подобные профилактические акции способствуют формированию правовой культуры, повышению уровня цифровой грамотности и укреплению принципов законности в обществе", – сказала старший помощник прокурора города Астаны Айгерим Умирзакова.
Фото: акимат Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 20:47

Фото: акимат Астаны

В свою очередь, заместитель начальника Управления по противодействию киберпреступности Сакен Алауханов отметил, что в условиях стремительного развития цифровых технологий и расширения спектра онлайн-услуг общество сталкивается не только с новыми возможностями, но и с ростом киберугроз.

По его словам, за последние годы значительно увеличилось количество случаев телефонного и интернет-мошенничества.

"При этом сохраняется недостаточный уровень финансовой и правовой грамотности среди населения, что делает граждан более уязвимыми перед преступными схемами. Информирование населения является одной из ключевых мер по профилактике правонарушений и защите граждан от мошеннических действий", – подчеркнул он.
Фото: акимат Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 20:47

Фото: акимат Астаны

Представители правоохранительных органов также отметили, что проведение подобных акций на спортивных площадках способствует повышению уровня цифровой безопасности населения, профилактике вредных привычек и укреплению культуры соблюдения закона.

Фото: акимат Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 20:47

Фото: акимат Астаны

Напомним, сегодня в столичном спортивном комплексе "Barys Arena" стартовал международный турнир PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2. Общий призовой фонд чемпионата составляет 1,6 миллиона долларов США. В Астане собрались 16 команд мирового уровня, включая Team Spirit, G2 Esports, FURIA Esports и Heroic. Турнир уже называют одним из крупнейших киберспортивных событий, когда-либо проводившихся в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Турнир, киберспорт, компьютерные игры
17:18, 13 мая 2025
Международный турнир Counter-Strike 2 – PGL Astana 2025 проходит в Астане
Правовой квест
12:07, 06 ноября 2025
"Закон и порядок": правовой квест провели для студентов колледжей в Астане
люди
12:05, 15 ноября 2025
"Закон и порядок": в столице прошла акция "Правовая аптека"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
21:35, Сегодня
"Не стоит смотреть только на результаты": Синнер - об изменениях в своей игре на грунте
Фото: НОК РК
21:02, Сегодня
Штангист Уваров завоевал первую медаль для Казахстана на чемпионате Азии в Индии
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
20:34, Сегодня
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" 7:0 в матче Первой лиги
Фото: Ktf.kz
20:07, Сегодня
Казахстан уступил Китаю в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: