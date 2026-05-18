Как получить пособие, прописку или справку без похода в ЦОН, напомнили казахстанцам

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 18 мая 2026 года напомнили казахстанцам, что государственные услуги они могут получить удаленно с помощью сервиса ВидеоЦОН, сообщает Zakon.kz.

Через сервис доступно 79 государственных услуг без необходимости посещать ЦОН – от справки об отсутствии судимости, регистрации по месту жительства до назначения социальных выплат и пособия многодетным семьям.

В "Правительстве для граждан" перечислили топ-5 самых востребованных услуг сервиса ВидеоЦОН:

Назначение единовременной выплаты на погребение. Назначение государственного пособия многодетным матерям. Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости. Оформление документов на обеспечение инвалидов техническими вспомогательными средствами. Назначение пособия многодетной семье.

Отмечается, что наиболее активно возможностями сервиса пользуются жители ЗКО, Актюбинской и Карагандинской областей.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть мобильное приложение "ЦОН", выбрать раздел "Услуги ЦОН", затем перейти в подраздел "Услуга по видео" и нажать кнопку "Перейти к видеозвонку". Оператор проконсультирует и оформит обращение, а результат можно получить в чате приложения либо забрать готовые документы в отделении ЦОНа.

