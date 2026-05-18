Как получить пособие, прописку или справку без похода в ЦОН, напомнили казахстанцам
Через сервис доступно 79 государственных услуг без необходимости посещать ЦОН – от справки об отсутствии судимости, регистрации по месту жительства до назначения социальных выплат и пособия многодетным семьям.
В "Правительстве для граждан" перечислили топ-5 самых востребованных услуг сервиса ВидеоЦОН:
- Назначение единовременной выплаты на погребение.
- Назначение государственного пособия многодетным матерям.
- Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости.
- Оформление документов на обеспечение инвалидов техническими вспомогательными средствами.
- Назначение пособия многодетной семье.
Отмечается, что наиболее активно возможностями сервиса пользуются жители ЗКО, Актюбинской и Карагандинской областей.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть мобильное приложение "ЦОН", выбрать раздел "Услуги ЦОН", затем перейти в подраздел "Услуга по видео" и нажать кнопку "Перейти к видеозвонку". Оператор проконсультирует и оформит обращение, а результат можно получить в чате приложения либо забрать готовые документы в отделении ЦОНа.
