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Казахстанцы теперь могут вызвать сотрудника ЦОНа на дом

Казахстанцы теперь могут вызвать сотрудника ЦОНа на дом, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 14:53 Фото: НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" поделилось хорошей новостью с казахстанцами, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации заявили о запуске нового сервиса – выездного персонального менеджера Центра обслуживания населения (ЦОН).

"Теперь казахстанцам необязательно обращаться в ЦОН для получения госуслуг. Они могут воспользоваться новым сервисом вызова сотрудника Центра обслуживания населения на дом. Специалист сможет приехать в назначенное время по указанному адресу".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

При этом гражданам стоит учесть, что выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые государственные услуги, за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств.

"Пилотный проект запущен во всех регионах Казахстана. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо на официальном сайте госкорпорации выбрать "Выезд персонального менеджера на дом", после чего заполнить необходимые сведения. Также заявки принимаются по номеру 1414. Сотрудники "Правительства для граждан" свяжутся с услугополучателем для уточнения деталей и определения времени выезда".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Как подчеркнул председатель правления "Правительства для граждан" Арман Кенжегалиев, "госкорпорация на постоянной основе ведет работу по усовершенствованию сервисов".

"Ранее нами уже была реализована возможность получения услуг по приоритетной очереди в ЦОНах, которые оказывают персональные менеджеры. Мы пошли дальше, и теперь сотрудники центров обслуживания населения выезжают к услугополучателям. Это очень удобно для занятых граждан", – отметил он.

В пресс-службе напомнили, что госкорпорацией также реализован проект по доставке готовых документов из ЦОНа.

На данный момент доставляют документы по 144 госуслугам. Среди них – государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, документы с апостилем, выдача архивных справок.

Ранее в "Правительстве для граждан" рассказали, будут ли работать ЦОНы и спецЦОНы в пятницу, 30 августа 2024 года.

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