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Общество

В каком случае и кто из казахстанцев может воспользоваться сервисом "ВидеоЦОН"

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 13:39 Фото: pexels
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 2 июля 2025 года, напомнили казахстанцам про удобный сервис – "ВидеоЦОН". Подробнее о том, в каком случае и кто из граждан может воспользоваться им, – в материале Zakon.kz.

В госкорпорации отметили, что сервис ориентирован на:

  • граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах или за пределами страны,
  • лиц с инвалидностью,
  • а также на тех, кто в связи с работой или семейными обстоятельствами не может посетить ЦОН.
"Наиболее востребованными услугами через "ВидеоЦОН" остаются: выдача и отзыв ЭЦП, назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним, пособия многодетным семьям и лицам с инвалидностью, получение справки о наличии или отсутствии судимости, а также оформление социальных услуг и различных видов помощи для людей с инвалидностью", – перечислили в НАО.

Как подчеркнули в "Правительстве для граждан", пользоваться сервисом "ВидеоЦОН" несложно:

  1. Для начала необходимо установить мобильное приложение "ЦОН" (через Google Play и App Store) и пройти авторизацию.
  2. Далее в приложении следует выбрать раздел видеосвязи и подключиться к оператору.
  3. В ходе видеозвонка сотрудник центра предоставит консультацию, окажет помощь в заполнении заявления и, при необходимости, примет документы, которые можно загрузить через окно чата.
  4. В случае, если услуга является платной, платеж производится онлайн через мобильное приложение БВУ.
"Готовый результат можно получить в ходе видеозвонка либо в любом Центре обслуживания населения", – уточнили в госкорпорации.

Сервис "ВидеоЦОН" остается одним из самых востребованных цифровых каналов дистанционного обращения за госуслугами. Только с начала 2025 года им уже воспользовались 25 676 раз.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 13:39
Восстановление водительских прав: все, что нужно знать казахстанцам

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года изменены адреса дежурных ЦОНов в шести городах Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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