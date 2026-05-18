Соцопрос показал высокий уровень социального оптимизма среди населения Казахстана

По результатам социологического исследования, проведенного по заказу КИСИ при президенте РК в апреле 2026 года, большинство казахстанцев позитивно оценивают текущее направление развития страны. Так, 84,4% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, сообщает Zakon.kz.

Территориальный разрез демонстрирует высокий уровень согласованности оценок среди жителей различных типов населенных пунктов. Среди городских жителей положительно оценивают курс развития страны 84% респондентов, среди сельских жителей данный показатель несколько выше и составляет 85,2%. Это указывает на близость восприятия текущего курса вне зависимости от места проживания.

Анализ гендерных различий показывает, что как мужчины, так и женщины показывают высокий уровень позитивных оценок. При этом среди женщин данный показатель несколько выше и составляет 86,2%, что на 4,3 процентных пункта превышает аналогичный показатель среди мужчин.

В возрастном разрезе наиболее высокий уровень поддержки фиксируется среди молодежи – 89,3%, что указывает на более выраженную позитивную оценку текущего курса со стороны молодых граждан.

По мере роста покупательной способности позитивные оценки заметно увеличиваются. Респонденты, ощущающие улучшение своего экономического положения, склонны связывать этот прогресс с текущим политическим курсом.

В целом результаты исследования показывают, что оценка политического курса среди казахстанцев носит преимущественно позитивный характер и сохраняется на высоком уровне вне зависимости от основных социально-демографических характеристик населения.

Социологический опрос проведен по заказу КИСИ в период с 10 апреля по 10 мая 2026 года. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и трех городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.