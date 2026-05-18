Общество

Где заменят теплотрассы и котельные: карта большого коммунального ремонта в Акмолинской области

руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области Бактыбек Жапаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 17:31
Едва в домах акмолинцев остыли батареи, как в регионе развернулась масштабная кампания по подготовке к следующей зиме, сообщает Zakon.kz.

На то, чтобы регион безболезненно пережил будущие холода, в этом году выделен беспрецедентный бюджет – 45,3 миллиарда тенге. Эти средства, объединившие ресурсы республиканской и областной казны, правительственного резерва и частных инвесторов, призваны решить главную задачу коммунальщиков – снизить общий износ тепловых сетей области до 35%.

"Планы на этот год у нас еще более амбициозные, чем раньше. В фокусе внимания – реконструкция 36 километров тепловых сетей и запуск пяти крупных объектов. Полноценное финансирование уже открыто, и завершение этих проектов принесет стабильное тепло в дома еще семнадцати тысяч абонентов", – поделился подробностями руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области Бактыбек Жапаев.

Вектор масштабных работ направлен на несколько ключевых точек. Полным ходом идет строительство долгожданной котельной и коммуникаций в селе Балкашино Сандыктауского района, прокладываются сети в микрорайон Каменный карьер Буландынского района, а также финансируется масштабная модернизация тепловой инфраструктуры в Атбасаре и Щучинске. Параллельно тепловая карта области пополнится тремя новыми блочно-модульными котельными: одна мощная установка появится в кокшетауском поселке Красный Яр, еще две – в Аккольском районе для обогрева жилых многоэтажек и средней школы. В девяти регионах области заменят 24 изношенных котла и закупят мощные дизельные генераторы для подстраховки социальных объектов.

Традиционно под особым контролем ведомства находятся города с исторически высоким износом инфраструктуры. По словам Бактыбека Жапаева, фронт работ в Степногорске огромный: планируется реконструировать более 20 километров труб, отремонтировать два котла, две турбины и главную дымовую трубу ТЭЦ, что должно совершить настоящий прорыв – снизить износ станции до 61%. В Кокшетау за счет очередного транша из резерва правительства отремонтируют конвективные части и поверхности нагрева на районных котельных, опустив планку их износа до 41%.

Большие надежды регион связывает и с Национальным проектом "Модернизация энергетического и коммунального секторов". Благодаря этому в областном центре расширят ключевую магистраль от железной дороги до насосной станции и проложат новый технический водовод. В Степногорске начнется двухлетний проект обновления главной тепломагистрали от ТЭЦ до города, а в Аккольском районе установят блочно-модульную котельную "Центральная". Не останется без внимания и энергетический сектор: компании "АРЭК" и "Кокшетау Энерго" направят 12 миллиардов тенге частных инвестиций на ремонт линий электропередачи и подстанций.

Такой мощный задел на будущее стал возможен благодаря прочному фундаменту, заложенному в прошлом году. Официально завершившийся 1 мая отопительный сезон прошел в штатном режиме. Прошлой зимой коммунальщики обновили около 20 километров теплотрасс в Кокшетау, Степногорске, Атбасаре и пяти других районах области, а также заменили 59 котлов.


"Проведение всех запланированных работ в прошлый подготовительный период позволило нам снизить износ тепловых сетей на два процента. В итоге мы улучшили качество теплоснабжения порядка 50 тысяч абонентов по всей области", – резюмировал Бактыбек Жапаев.
Карина Негметова
Карина Негметова
