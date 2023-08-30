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Около 1000 котельных отремонтировано в Акмолинской области

люди Фото: Рамиль Дусумов
В области ведутся активные комплексные работы по подготовке к отопителному сезону. Реализуются 11 инвестпроектов и ведутся ремонтные работы. Об этом стало известно на брифинге для представителей СМИ, организованном региональной службой коммуникаций.

На сегоднящний день силами ЖКХ отремонтировано 959 котельных, выполнено 96 % работ, в регионе насчитывается 1001 котельных.


"Отремонтированы тепловые сети 690 объектов образования, 506 учреждений здравоохранения и отремонтирована система теплоснабжения 2415 жилых домов. Так же, произведен текущий ремонт 23 км. сетей и капитальный ремонт 13 км. и реконструкция 3 км сетей теплоснабжения", — сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Данияр Куанышбаев.

По информации Данияра Куанышевича, на Степногорской ТЭЦ производится текущий ремонт 4-х котлоагрегатов, 5-и турбин и капитальный ремонт 2-х котлоагрегатов. На сегодняшний день завершены работы по текущему ремонту котлоагрегата № 2 и 5-и турбин, капитальному ремонту котлоагрегата №7. Ведутся работы по решению вопросов теплоснабжения города Степногорск, завершился ремонт магистральных сетей протяженностью 3,1 км.Также, силами ТОО "Степногорск теплотранзит" за счет собственных средств произведен капитальный ремонт сетей протяженностью 4 850 м, текущий ремонт 540 метров, восстановление тепловой изоляции 45 метров и замена 1 насоса. Начата работа по проектированию строительства и реконструкции сетей теплоснабжения для подачи бюджетной заявки на 2024-2026 годы в плановом порядке.

Сообщается, что в ходе подготовки к отопительному сезону в областной центр поставлено – 112 тыс. тонн угля. Поставка ведется согласно плану потребности.

"По Акмолинской области уголь населению реализуют 56 пунктов. В целях увеличения объема поставок в перечень региональных операторов включены 64 поставщиков от 16 регионов. Средняя цена на уголь составляет 15 850 тенге за тонну. Стоимость увеличилась по сравнению спрошлым годом на 20-25%. Это связано в первую очередь с увеличением стоимости угля на разрезах, и повышением железнодорожных тарифов", — акцентировал Данияр Куанышбаев.

Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства был разработан и утвержден медиаплан по заблаговременному закупу угля населением и коммунально-бытовым сектором. Проводится соотвествующая информационно-разъяснительная работа.

Как сообщили в ведомстве, завершаются работы по техническому обследованию объектов теплоснабжения. По результатам данной работы будут определены участки требующие ремонтов, которые будут распределены по поэтапному принципу с перспективой на ближайшие несколько лет.

По завершению пресс — конференции спикер сообщил, что в целом, подготовка к предстоящему отопительному сезону завершается согласно запланированным мероприятиям и в установленные сроки, вопрос находится на особом контроле.

Автор: Алма Байгужина

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