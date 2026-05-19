Контроль за большегрузами ужесточат в Казахстане

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о принимаемых мерах по контролю за большегрузными автомобилями, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, большегрузам в населенных пунктах делать нечего.

"Для этого мы закупаем порядка 220 автоматизированных систем измерения, и машины, которые дают на ось больше 8 тонн, не должны заезжать в город. Мы создаем вокруг Астаны сеть автоматизированных систем. Второе – камеры "Сергек" отслеживают номер грузовика и соизмеряют – прошел ли он через автоматизированную систему измерения. Если нет, мы сразу его штрафуем, а машину размещаем на штрафстоянке. Потому что они портят дорогу. Внутри города дороги не предназначены для проезда большегрузов", – сказал Сауранбаев.

Он также ответил на вопрос о том, будет ли распространяться такая практика в других населенных пунктах страны.

"Это мировая практика. Большегрузные машины не должны заезжать не то что в города, они не должны ездить по дорогам общего пользования. (…) Выезд большегрузных автомобилей будет жестко пресекаться. Есть поручение премьер-министра, пилот показал свою эффективность. Системы мы уже устанавливаем сейчас, а связать их с системами видеонаблюдения, которые есть в городах, несложно", – добавил министр.

Ранее мы писали, что большегрузы незаконно вывозили топливо из Казахстана.