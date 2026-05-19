На сомнения в доступности аэротакси в Казахстане из-за цен ответили в Минтранспорта
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на брифинге в правительстве рассказал некоторые подробности о планах по запуску аэротакси, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что это новый продукт для всего мира, а запуск в Казахстане сейчас проходит в тестовом режиме.
"Вместимость – от 2 до 4 пассажиров. На сегодняшний день никто не сможет дать калькуляцию. Сейчас тест пройдет – и посмотрим. Сейчас идет строительство посадочных зон, приобретение этих аппаратов. Мы уже внесли нормативно-правовые акты в Парламент, надеемся, что Парламент нас поддержит, и в ближайшее время мы получим все необходимые документы", – сказал Сауранбаев.
Он также прокомментировал возможную невостребованность услуги из-за высокой стоимости.
"Все начинается с чего-то. Когда-то многие услуги были недоступны, потому что они не были массовыми. В дальнейшем, когда этот вид транспорта будет нарабатываться, думаю, он станет более доступным для населения", – добавил министр.
