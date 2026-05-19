#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.58
543.66
6.44
Общество

Молодежь города Усть-Каменогорска вышла на уборку в популярный парк

волонтеры, ученики, студенты, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 15:22 Фото: пресс-служба акима города Усть-Каменогорск
Чистота города начинается не с коммунальных служб и не с штрафов за выброшенный мусор. Она начинается с внутренней культуры самих жителей, с их отношения к месту, где они живут, сообщает Zakon.kz.

Именно такую идею продвигает молодежь Усть-Каменогорска, которая в очередной раз доказала: забота о родном городе – это не громкие слова, а реальные дела.

В рамках республиканской экологической инициативы "Таза Қазақстан" в городском парке "Сәулетай" прошла молодежная акция "Қала көркін сақтайық" – "Сохраним облик города". Организаторами выступили молодежные объединения и волонтерские организации города, объединившие активных и неравнодушных жителей вокруг общей цели – сделать окружающую среду чище и уютнее.

субботник, уборка, волонтеры, студенты, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 15:22

Фото: пресс-служба акима города Усть-Каменогорск

Парк "Сәулетай" давно стал одним из любимых мест отдыха горожан. Здесь ежедневно гуляют семьи с детьми, занимаются спортом подростки и молодежь, отдыхают пенсионеры. Особенно оживленно парк выглядит в теплое время года, когда жители стремятся проводить больше времени на свежем воздухе. Именно поэтому участники акции решили уделить внимание этой общественной территории.

К экологической инициативе присоединились студенты, волонтеры Молодежного ресурсного центра, представители Фронт-офиса городских волонтеров и просто активные жители. Вооружившись перчатками, мешками и инвентарем, участники очистили территорию от бытового мусора, собрали сухие ветки, привели в порядок прогулочные зоны и детские площадки. Особое внимание уделили уличным тренажерам и игровым элементам, очистив их от пыли и загрязнений.

студенты, уборка, волонтеры, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 15:22

Фото: пресс-служба акима города Усть-Каменогорск

По словам волонтера, студента Усть-Каменогорского высшего медицинского колледжа Байдаулета Ашимова, подобные акции имеют гораздо более глубокий смысл, чем обычная уборка территории.

"Наша главная цель – формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде. Когда молодежь сама выходит на уборку города, это становится примером для окружающих. Мы хотим, чтобы жители понимали: чистота начинается с каждого из нас", – отметил он.

Организаторы подчеркивают, что акция стала не только вкладом в благоустройство города, но и площадкой для объединения молодежи. Совместный труд, общая ответственность и желание сделать родной город лучше помогают формировать активное гражданское общество и воспитывают чувство ответственности за окружающее пространство.

Сегодня экологические акции становятся важной частью общественной жизни Казахстана. И именно молодежь все чаще выступает движущей силой позитивных перемен. Усть-Каменогорск – яркий пример того, как инициативность, сплоченность и любовь к родному городу способны менять окружающую среду к лучшему.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Куда алматинцы могут жаловаться на плохую уборку в городе
09:12, 09 ноября 2023
Куда алматинцы могут жаловаться на плохую уборку в городе
субботник
17:11, 20 сентября 2025
Шымкент присоединился ко Всемирному дню чистоты: очищены улицы, дворы и парки
Столичная молодежь очистила от мусора берег Есиля
15:37, 27 июня 2024
"Таза Қазақстан": столичная молодежь очистила от мусора берег Есиля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Муроджон Ахмадалиев
16:13, Сегодня
Казахстан против России и Таджикистана: в Ташкенте пройдёт необычный вечер бокса
Юноши сыграют с Азербайджаном
16:03, Сегодня
Сборная Казахстана U-17 по футболу встретится с командой Азербайджана в Габале
Денис Евсеев
15:51, Сегодня
Казахстанский теннисист Евсеев одержал волевую победу на старте турнира в Турции
Подготовка к ЧМ по боксу в Астане
15:43, Сегодня
Глава Минспорта встретился с руководством World Boxing Головкина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: