Молодежь города Усть-Каменогорска вышла на уборку в популярный парк

Чистота города начинается не с коммунальных служб и не с штрафов за выброшенный мусор. Она начинается с внутренней культуры самих жителей, с их отношения к месту, где они живут, сообщает Zakon.kz.

Именно такую идею продвигает молодежь Усть-Каменогорска, которая в очередной раз доказала: забота о родном городе – это не громкие слова, а реальные дела.

В рамках республиканской экологической инициативы "Таза Қазақстан" в городском парке "Сәулетай" прошла молодежная акция "Қала көркін сақтайық" – "Сохраним облик города". Организаторами выступили молодежные объединения и волонтерские организации города, объединившие активных и неравнодушных жителей вокруг общей цели – сделать окружающую среду чище и уютнее.

Фото: пресс-служба акима города Усть-Каменогорск

Парк "Сәулетай" давно стал одним из любимых мест отдыха горожан. Здесь ежедневно гуляют семьи с детьми, занимаются спортом подростки и молодежь, отдыхают пенсионеры. Особенно оживленно парк выглядит в теплое время года, когда жители стремятся проводить больше времени на свежем воздухе. Именно поэтому участники акции решили уделить внимание этой общественной территории.

К экологической инициативе присоединились студенты, волонтеры Молодежного ресурсного центра, представители Фронт-офиса городских волонтеров и просто активные жители. Вооружившись перчатками, мешками и инвентарем, участники очистили территорию от бытового мусора, собрали сухие ветки, привели в порядок прогулочные зоны и детские площадки. Особое внимание уделили уличным тренажерам и игровым элементам, очистив их от пыли и загрязнений.

По словам волонтера, студента Усть-Каменогорского высшего медицинского колледжа Байдаулета Ашимова, подобные акции имеют гораздо более глубокий смысл, чем обычная уборка территории.

"Наша главная цель – формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде. Когда молодежь сама выходит на уборку города, это становится примером для окружающих. Мы хотим, чтобы жители понимали: чистота начинается с каждого из нас", – отметил он.

Организаторы подчеркивают, что акция стала не только вкладом в благоустройство города, но и площадкой для объединения молодежи. Совместный труд, общая ответственность и желание сделать родной город лучше помогают формировать активное гражданское общество и воспитывают чувство ответственности за окружающее пространство.

Сегодня экологические акции становятся важной частью общественной жизни Казахстана. И именно молодежь все чаще выступает движущей силой позитивных перемен. Усть-Каменогорск – яркий пример того, как инициативность, сплоченность и любовь к родному городу способны менять окружающую среду к лучшему.