Куда алматинцы могут жаловаться на плохую уборку в городе

В Алматы запустили новый канал для обращений жителей из-за качества уборки в городе. Об этом 9 ноября 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе акимата города.

Теперь жители и гости города на Whats Аpp +7 706 689 88 98 могут присылать предложения, либо жалобу по качеству уборки проезжей части, тротуаров и мест общественного пользования города.

Режим работы канала с 9:00 до 18:00 ежедневно (в рабочие дни).

Также сказано, что оформлять обращения следует одним текстовым сообщением по шаблону:

данные заявителя;

контакты (для обратной связи);

суть обращения;

время и дата;

точный адрес касательно обращения;

при наличии прикрепить фотоматериал.

"Обращения, составленные не по шаблону, входящие звонки, а также голосовые сообщения регистрироваться не будут. Сообщения по внутридворовым территориям не принимаются". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее алматинцев предупредили о перекрытии дорог. 12 ноября в Алматы состоится забег.