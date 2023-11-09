Куда алматинцы могут жаловаться на плохую уборку в городе
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы запустили новый канал для обращений жителей из-за качества уборки в городе. Об этом 9 ноября 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе акимата города.
Теперь жители и гости города на Whats Аpp +7 706 689 88 98 могут присылать предложения, либо жалобу по качеству уборки проезжей части, тротуаров и мест общественного пользования города.
Режим работы канала с 9:00 до 18:00 ежедневно (в рабочие дни).
Также сказано, что оформлять обращения следует одним текстовым сообщением по шаблону:
- данные заявителя;
- контакты (для обратной связи);
- суть обращения;
- время и дата;
- точный адрес касательно обращения;
- при наличии прикрепить фотоматериал.
"Обращения, составленные не по шаблону, входящие звонки, а также голосовые сообщения регистрироваться не будут. Сообщения по внутридворовым территориям не принимаются".Пресс-служба акимата Алматы
Ранее алматинцев предупредили о перекрытии дорог. 12 ноября в Алматы состоится забег.
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