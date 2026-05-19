От моста до вокзала: Берик Уали жестко обозначил сроки по ключевым проектам

Глава региона Берик Уали провел очередной объезд по ключевым инфраструктурным объектам города Семея. В центре внимания оказались строительство нового транспортного перехода, развитие жилищного строительства в микрорайоне Карагайлы и реконструкция железнодорожного вокзала.

Первым объектом инспекции стал новый строящийся мост. Строительство началось в 2022 году и реализуется в рамках поручения главы государства. Длина моста составляет 810 метров, ширина – 23 метра, а общая стоимость проекта оценивается в 47,3 млрд тенге. На сегодняшний день готовность объекта достигла 65%.

По словам руководителя проекта Серика Тауданбекова, фактически проект находится на стадии активного монтажного цикла. Уже возведены 8 из 9 опор, смонтировано 4,3 тысячи тонн металлических конструкций из запланированных 9 тысяч тонн, а также установлено 418 метров пролетного строения. На площадке задействованы 174 человека.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Отметить, что за все время реализации освоено 27 млрд тенге, дополнительно в текущем году выделено еще 2 млрд тенге из местного бюджета. При этом в перспективе предусмотрено дополнительное финансирование в размере 17,5 млрд тенге за счет республиканских средств, что указывает на важность проекта на уровне правительства.

Ни для кого не секрет, что проект имеет стратегическое значение не только для Семея, но и для всей транспортной системы региона, поскольку он должен разгрузить существующую переправу и обеспечить устойчивую логистику между частями города. Именно поэтому его строительство ведется под строгим контролем руководства области. Соблюдение сроков и качественно выполненная работа – главный приоритет, который ставит перед собой аким области.

"Этот мост строится по поручению президента и находится на его личном контроле, поэтому мы обязаны ввести объект в эксплуатацию уже в этом году. Никакие оправдания приниматься не будут. Темпы работ снижать нельзя", – подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Как известно, микрорайон Карагайлы активно развивается. В прошлом году здесь была открыта площадь Республики, продолжаются работы по озеленению и благоустройству общественных пространств. В целом эта работа проводится комплексно: параллельно с жилищным строительством формируется социальная и комфортная городская среда.

Следующим направлением объезда и стало строительство жилых домов в микрорайоне Карагайлы. На данный момент здесь ведется строительство 13 многоквартирных жилых домов. Работы стартовали в июле 2024 года, а завершение запланировано уже на конец августа текущего года. Общая площадь строительства составляет 67 926 квадратных метров, из которых 51 090 квадратных метров приходится на жилую часть. В совокупности будет введено 712 квартир. На сегодняшний день завершено возведение каркасов зданий, продолжаются отделочные работы и прокладка инженерных сетей. Особое внимание уделяется электромонтажу, сантехническим и фасадным работам.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Параллельно ТОО "Евро Азия" в микрорайоне предусмотрено строительство еще 29 жилых домов. Уже начато возведение 5 домов общей площадью 22 500 квадратных метров на 414 квартир.

Глава региона подчеркнул, что жилищное строительство должно вестись строго по утвержденному графику, без срывов сроков и снижения качества. Особое внимание поручено уделить контролю за отделочными работами и прокладкой инженерных сетей, поскольку именно эти этапы напрямую влияют на готовность домов к вводу в эксплуатацию.

Также аким области отметил необходимость постоянного технического надзора на объектах и ежедневного мониторинга хода строительства. Подрядным организациям поручено обеспечить достаточное количество рабочих и техники, чтобы выдержать установленные сроки сдачи жилья.

Третьим объектом стала реконструкция железнодорожного вокзала города Семея. Здание вокзала, построенное в 1915 году, является одним из старейших объектов транспортной инфраструктуры региона и имеет важное значение для пассажирских перевозок. Стоимость реконструкции составляет 5,7 млрд тенге. После завершения работ общая площадь здания увеличится с 3 до 4,7 тысячи квадратных метров.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

На текущий момент завершены работы по водопроводу и канализации, продолжается устройство кровли и внутренних перегородок. На объекте задействованы 32 рабочих и 3 единицы техники. Отдельно важно отметить организацию временной инфраструктуры для пассажиров – рядом с вокзалом создана временная зона ожидания. Это позволяет минимизировать неудобства на период реконструкции и сохранить функциональность транспортного узла. Завершение проекта запланировано до конца 2026 года.

Глава региона отметил, что объект имеет важное значение для транспортной инфраструктуры города и должен быть реализован без задержек. Особое внимание поручено уделить качеству строительных и отделочных работ, а также соблюдению технологических требований на всех этапах реконструкции. Отдельно было отмечено, что подрядным организациям необходимо обеспечить достаточные темпы работ, не допуская отставания от графика.

"Вокзалы, которые модернизируются в области, находятся на личном контроле президента. Поэтому работы необходимо завершить досрочно – до наступления холодов. Не нужно затягивать до конца года, ссылаясь на график. Люди не должны мерзнуть на улице", – подчеркнул Берик Уали.

Отметим, что с прошлого года в области ведется масштабная реконструкция 10 железнодорожных вокзалов. Работы охватывают как областной центр – город Семей, так и ряд населенных пунктов: Аягоз, Шар, Актоғай, Жалаңашкөл, Дегелең, Үшбиік, Жарма, Белағаш и Ауыл.

По итогам выезда глава региона поручил подрядным организациям усилить контроль за ходом строительства и обеспечить строгое соблюдение утвержденного графика. Он подчеркнул, что затягивание сроков недопустимо, а все работы должны выполняться в соответствии с установленными требованиями качества.