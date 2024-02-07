Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На вас смотрят очередники: Нурлан Куматаев раскритиковал строителей

"На вас смотрят очередники": Нурлан Куматаев раскритиковал строителей Фото: пресс-служба города Конаев
Глава города Конаев раскритиковал строительные компании за срыв срока сдачи многоэтажных домов. Сегодня аким города провел рабочий объезд по строительным площадкам Конаева. Основное внимание градоначальник акцентировал на социальные и жилищные объекты.

В их числе три 60-квартирных жилых дома в 10 микрорайоне, строительство которых отстает от графика. Не завершены наружные работы, отстают и по внутренней отделке домов. Несмотря на то, что коммунальные службы города уже подвели всю необходимую инфраструктуру, нет подключения к сетям.

"Если бы не ваше халатное отношение к своим обязательствам, 180 семей на новый год отметили бы новоселье. Вы уже отстаете на 2 месяца от графика. У вас странное отношение к своей работе и безответственный подход к репутации. Отдел строительства 5 раз давал вам предписания и уже подал на вас в суд о признании недобросовестными подрядчиками. Главное, вы должны понять – на вас смотрят и ждут очередники. Это – многодетные семьи, инвалиды и другие социально уязвимые слои населения", – сказал Нурлан Куматаев, обращаясь к представителям ТОО "SHEBERBUILD".

Фото: пресс-служба акимата города Конаев

Помимо незавершенного строительства многоэтажного жилого дома, не начаты работы по благоустройству дворов. Градоначальник отметил, что кроме подрядной организации будут привлечены к ответу и заказчики – отделы строительства и ЖКХ.

Фото: пресс-служба акимата города Конаев

Также, Нурлан Куматаев отметил, что ТОО "SHEBERBUILD" работает и на других объектах в городе по линии капитального ремонта и строительства инфраструктуры, где также идет срыв от графика работы. Ввиду этого, акимат намерен обратится в суд о признании недобросовестным подрядчиком.

Читайте также

От 10-летних мучительных болей в позвоночнике избавили алматинку алматинские нейрохирурги
Хирурги избавили алматинку от 10-летних мучительных болей в позвоночнике
Назван обладатель бизнес-номинации "Достояние отрасли 2023"
Назван обладатель бизнес-номинации "Достояние отрасли 2023"
инвестиции
Алматинская область вышла на первое место по объему инвестиций в пищевую промышленность
Анастасия Московчук
Конаев
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
В Казахстане изменят правила поступления в вузы по гранту
В Казахстане изменят правила приема на обучение в вузы по грантам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: