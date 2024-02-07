На вас смотрят очередники: Нурлан Куматаев раскритиковал строителей

Глава города Конаев раскритиковал строительные компании за срыв срока сдачи многоэтажных домов. Сегодня аким города провел рабочий объезд по строительным площадкам Конаева. Основное внимание градоначальник акцентировал на социальные и жилищные объекты.

В их числе три 60-квартирных жилых дома в 10 микрорайоне, строительство которых отстает от графика. Не завершены наружные работы, отстают и по внутренней отделке домов. Несмотря на то, что коммунальные службы города уже подвели всю необходимую инфраструктуру, нет подключения к сетям.

"Если бы не ваше халатное отношение к своим обязательствам, 180 семей на новый год отметили бы новоселье. Вы уже отстаете на 2 месяца от графика. У вас странное отношение к своей работе и безответственный подход к репутации. Отдел строительства 5 раз давал вам предписания и уже подал на вас в суд о признании недобросовестными подрядчиками. Главное, вы должны понять – на вас смотрят и ждут очередники. Это – многодетные семьи, инвалиды и другие социально уязвимые слои населения", – сказал Нурлан Куматаев, обращаясь к представителям ТОО "SHEBERBUILD".

Фото: пресс-служба акимата города Конаев

Помимо незавершенного строительства многоэтажного жилого дома, не начаты работы по благоустройству дворов. Градоначальник отметил, что кроме подрядной организации будут привлечены к ответу и заказчики – отделы строительства и ЖКХ.

Фото: пресс-служба акимата города Конаев

Также, Нурлан Куматаев отметил, что ТОО "SHEBERBUILD" работает и на других объектах в городе по линии капитального ремонта и строительства инфраструктуры, где также идет срыв от графика работы. Ввиду этого, акимат намерен обратится в суд о признании недобросовестным подрядчиком.