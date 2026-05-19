Общество

Заморозки, гроза и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Фото: unsplash
В ряде регионов Казахстана на 20 мая 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидается северо-восточный ветер. На севере, западе и в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается восточный, юго-восточный ветер. Ночью на юге, днем на западе, юге и в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и в центре области – чрезвычайная. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается северо-восточный ветер с переходом на юго-западный. Утром и днем на западе и юге области порывы 15-20 м/с. На западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге – чрезвычайная. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на юге, востоке и в центре ожидается пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная. В Актобе ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается северо-восточный ветер. На севере, западе, востоке и в горных районах области порывы 18-23 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается северо-восточный ветер с порывами 18 м/с. В горных районах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы ожидается северо-восточный ветер с порывами 18 м/с.

В Кызылординской области на юге, востоке и в центре ожидаются дождь, местами сильный дождь, гроза, шквал, град и пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе и в центре области – высокая. В Кызылорде ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал и пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области утром и днем на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, град и шквал. На севере области временами сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. На севере, юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза и град. Ветер с порывами 15-20 м/с. Днем ожидается понижение температуры до 13-15 тепла. Ночью на западе и севере области ожидаются заморозки до 3 градусов.

В Мангистауской области ночью на западе, северо-востоке и в центре ожидаются дождь и гроза, днем – дождь и гроза. Ночью и утром на западе и в центре области туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на северо-востоке и в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау временами ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром – туман.

В Атырауской области ночью на севере и юге ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на севере и востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ночью ожидаются небольшой дождь и гроза.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, юге и в центре ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области на западе, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза. В горных районах временами сильный дождь, град, шквал и туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы 23-28 м/с. На севере, западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидаются дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с, днем на севере и востоке – до 25 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град и шквал. Ветер с порывами до 25 м/с. Ожидается понижение температуры ночью до 4-6, днем до 11-13 тепла. Ночью возможны заморозки 1-3 градуса.

В Восточно-Казахстанской области ожидается западный, северо-западный ветер. Ночью на севере, юге и востоке, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере и востоке области ожидаются заморозки до 3 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается северо-западный ветер с переходом на северо-восточный. На юго-западе и востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке и в центре области ожидаются заморозки до 2 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области днем на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. На юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и востоке – чрезвычайная. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность. Днем ожидается понижение температуры до 15-17 тепла. Ночью на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.

В Костанайской области днем на севере и востоке ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В центре и на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются дождь, гроза и град. Ветер с порывами 15-20 м/с. Ожидается понижение температуры ночью до 6-8, днем до 16-18 тепла. На западе и севере области возможны заморозки до 3 градусов.

О погоде на вторник, 19 мая, можно узнать по этой ссылке.

Канат Болысбек
