Экстремальная погода ожидается в Казахстане во вторник

В 17 областях Казахстана на 19 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. На западе, в центре области туман. Ветер юго-западный, западный, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидаются дождь, гроза, туман.

На юге Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге, в центре Актюбинской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, ночью на юге, в центре порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, на юге, в центре временами 23 м/с. На западе, севере, востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер восточный, днем порывы 15-18 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в центре, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, град, утром и днем в горных и предгорных районах области временами сильный дождь. На севере области пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидаются дождь, гроза, шквал, днем временами сильный дождь. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидаются временами дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. Днем на севере, юге, востоке области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются заморозки 3 градуса. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в предгорных, горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с, днем на востоке области временами 25 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер западный, временами порывы 18 м/с. По горам Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, временами порывы 18 м/с.

В области Абай ожидается ветер северо-восточный, северный, на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер восточный, северо-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре Кызылординской области ожидается дождь, днем на востоке области временами сильный дождь. На юге, востоке, в центре области гроза, шквал, пыльная буря. Днем на востоке области град. Ветер восточный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде утром и днем ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидаются дождь, гроза, град.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что снег и заморозки вновь надвигаются на Казахстан.