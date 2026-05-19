В Алматы состоялся открытый диалог с молодежью в рамках проекта "BIR TOLQYNDA"

В Алматы состоялась серия открытых лекций в рамках молодежного проекта "BIR TOLQYNDA", организованного молодежным крылом "Жастар Рухы" при партии AMANAT.

Проект объединил студентов, молодых специалистов и общественных активистов для открытого диалога с представителями власти и экспертного сообщества по ключевым вопросам молодежной политики, реформирования политической системы, науки и технологий.

В мероприятии приняли участие секретарь партии AMANAT Александр Данилов, депутат Мажилиса от фракции AMANAT Абуталип Мутали, председатель молодежного крыла "Жастар Рухы" Акерке Искандерова, председатель Алматинского городского филиала партии AMANAT Станислав Канкуров, председатель маслихата города Алматы Мейржан Отыншиев, депутаты маслихата, заместитель руководителя Управления молодежной политики города Алматы Мирас Нысаналиев, а также представители молодежных организаций.

Фото: Азамат Жасабаев

Секретарь партии AMANAT Александр Данилов подчеркнул важность вовлечения молодежи в политические процессы.

"Нам важно, чтобы молодежь четко понимала, как реализуются реформы президента, что происходит в стране, и участвовала в политических и общественных процессах. Именно для этого и служит новый сезон проекта "BIR TOLQYNDA". Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше молодых лидеров приняли участие в этом абсолютно открытом проекте. Сегодня мы обсуждаем конституционную реформу, прошедший референдум, переход к однопалатному Парламенту и другие актуальные вопросы – чтобы молодые люди имели полное представление о том, как сегодня формируется политика", – сказал Александр Данилов.

Депутат Мажилиса от фракции AMANAT Абуталип Мутали отметил роль партии в создании возможностей для молодежи:

"Партия открывает для молодых людей возможности для социального роста и новых перспектив. Глава государства придает особое значение развитию молодежи и инициировал программу Президентского молодежного кадрового резерва – именно такие инициативы создаются для поддержки молодых людей", – отметил депутат.

В свою очередь председатель молодежного крыла "Жастар Рухы" Акерке Искандерова призвала молодежь к активной гражданской позиции:

"Как бы мы к этому ни относились, мы живем в этой стране, и политика напрямую влияет на нашу жизнь. Через законы формируются правила, по которым мы живем. Молодежь быстро адаптируется к новым платформам и трендам – важно направлять эту активность в конструктивное русло", – подчеркнула Акерке Искандерова.

Заместитель руководителя Управления молодежной политики города Алматы Мирас Нысаналиев подчеркнул значение партнерства в реализации молодежной политики.

"Эффективная молодежная политика невозможна без тесного взаимодействия государства, общественных институтов и активной молодежи. В Алматы мы последовательно работаем в партнерстве с партией AMANAT и молодежным крылом "Жастар Рухы", реализуя проекты, направленные на поддержку и развитие молодых людей", – отметил заместитель руководителя Управления молодежной политики.

Лекции прошли на четырех площадках города. В Казахском национальном университете имени аль-Фараби участники ознакомились с научно-инновационной инфраструктурой вуза, посетили Центр робототехники и Farabi HUB. Диалог со студентами был посвящен вопросам молодежной политики, поддержки инициатив, развития науки и технологий.

В DefenseTech Hub участники познакомились с технологическими проектами и деятельностью инициативы "QAISAR". Обсуждались вопросы технологического развития, патриотического воспитания и формирования гражданской позиции молодежи.

В Satbayev University состоялся открытый диалог со студентами технических специальностей – об инженерном образовании, профессиональном развитии и карьерных возможностях для молодых специалистов. Завершающая встреча прошла в городском центре "Жастар Рухы", где участники ознакомились с деятельностью центра и обсудили дальнейшие форматы работы с молодежным сообществом.

На базе проекта "BIR TOLQYNDA" будет сформировано полноценное комьюнити участников. Площадка станет пространством для продолжения регулярных встреч с экспертами и общественными деятелями, образовательных программ и воркшопов для профессионального роста, а также расширения нетворка – установления связей между молодыми лидерами, активистами и специалистами из разных сфер. Таким образом, "BIR TOLQYNDA" выходит за рамки разовых мероприятий и становится долгосрочной экосистемой для тех, кто стремится развиваться и участвовать в жизни страны.