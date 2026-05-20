Общество

Нуралхан Кушеров передал благодарность Токаева жителям Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестане состоялась встреча по итогам прошедшего 15 мая неформального Саммита глав государств-членов Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с представителями интеллигенции, предпринимателями, молодежью, общественными деятелями и жителями региона, передав высокую оценку и слова благодарности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, после завершения саммита глава государства провел специальное совещание, в ходе которого отметил высокий уровень организации международного мероприятия и выразил особую признательность жителям Туркестанской области, а также всем, кто принимал участие в подготовке исторического события.

"Благодаря эффективной работе Туркестан, как город, в котором расположены святыни тюркской цивилизации, продемонстрировал свой мощный потенциал в качестве притягательного центра культурно-гуманитарного взаимодействия и готовность к проведению крупных международных форумов", – подчеркнул президент.

Встреча прошла в новом этно-туристическом комплексе Туркестана и объединила представителей различных сфер региона. Открывая совещание, Нуралхан Кушеров выразил благодарность всем жителям области, внесшим вклад в успешное проведение международного форума. По его словам, высокая оценка главы государства является признанием труда каждого жителя региона и подтверждением особого статуса Туркестана на международной арене.

"Неформальный саммит Организации тюркских государств, прошедший в духовной столице тюркского мира – Туркестане, стал важным историческим событием. Наш президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил подготовительную работу, проведенную в Туркестанской области, и выразил особую благодарность жителям региона и всем гражданам, принявшим участие в организации этого важного мероприятия. Это, прежде всего, оценка высокого авторитета древнего города на международной арене и труда каждого гражданина, неустанно работавшего на благо страны. Туркестан еще раз доказал, что является стратегическим и культурно-духовным центром, способным проводить масштабные мероприятия глобального уровня на самом высоком уровне. В этой связи стоит отметить, что глава государства придал Туркестану особый статус и держит развитие региона на постоянном контроле. Его инициатива провести саммит именно в этом священном месте – яркое проявление огромного доверия к исторической роли города. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность представителям правоохранительных органов и военной сферы, обеспечивавшим общественную безопасность, специалистам медицины и коммунальных служб, волонтерам и государственным служащим, а также гостеприимному населению Туркестана", – отметил глава региона.

В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам экономики, инвестиционной привлекательности и промышленного потенциала региона. По словам акима области, по итогам 2025 года внешний товарооборот Туркестанской области достиг 3,5 млрд долларов, а экспорт за последние три года увеличился на 142%. Основными стратегическими партнерами региона являются Россия, Китай, Узбекистан, Германия и Чехия.

Глава региона подчеркнул, что область делает ставку на развитие производств с высокой добавленной стоимостью, привлечение инвестиций и поддержку отечественного бизнеса. Для инвесторов подготовлены готовые бизнес-кейсы и проекты с анализом рынка, сырьевой базы и финансовых показателей.

В рамках встречи представители интеллигенции, ученые, предприниматели и общественные деятели поделились мнениями об итогах саммита и перспективах дальнейшего развития региона.

Предприниматели выразили благодарность государству и руководству области за оказываемую поддержку, отметив готовность к реализации совместных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Туркестанской области.

Сегодня Туркестан укрепляет статус духовного, культурного и экономического центра тюркского мира, демонстрируя готовность к проведению международных мероприятий высокого уровня.

