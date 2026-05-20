#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
471.93
548.43
6.61
Общество

Сразу три региона Казахстана охватят заморозки, а на одну область обрушится жара до +35°С

лето, зима, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 17:44 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 21 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что сразу три региона страны охватят заморозки, а на одну область обрушится сильная жара:

  • заморозки до -1-2°С ожидаются ночью на западе, севере Костанайской, на западе Северо-Казахстанской, на востоке Восточно-Казахстанской области;
  • сильная жара до +35°С – днем в Атырауской области.
"Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы продолжат оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре – с градом и шквалом, на севере, юге – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на западе – с пыльной бурей, на юго-западе, севере – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом, как говорится в прогнозе, в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на северо-востоке Мангистауской, на западе, северо-востоке, юге, в центре Костанайской, на севере, юге, в центре Акмолинской, на западе, востоке Северо-Казахстанской, на юге, в центре Павлодарской, на западе, востоке Карагандинской, на севере, юге Туркестанской, на западе, в центре Кызылординской, на севере, востоке, в центре Жамбылской, в центре Восточно-Казахстанской области, на севере области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на юге Актюбинской, на западе Алматинской, Жамбылской, на севере, юге Карагандинской, на западе, востоке Павлодарской областей, на востоке области Жетысу, на востоке, в центре области Улытау, на востоке области Абай.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 17:44
Ливни и грозы обрушатся на Алматы и Шымкент на три дня подряд

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан снова накроет резкое похолодание – температура опустится до -3°С. Подробнее о прогнозе на 21, 22 и 23 мая 2026 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
17:52, Сегодня
В Алматы временно изменят схемы движения двух автобусных маршрутов
птица, ветки, снегопад
17:27, 13 мая 2026
Снег и заморозки вновь обрушатся на Казахстан
ветка, заморозки
17:59, 18 мая 2026
Снег и заморозки вновь надвигаются на Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
18:37, Сегодня
Григорий Ломакин без проблем вышел в четвертьфинал парного турнира в Индии
Фото: ФК &quot;Кызылжар&quot;
18:18, Сегодня
"Кызылжар" может остаться без главного тренера
Стали известны зарплаты турнира UFC Fight Night 271
17:41, Сегодня
Стали известны зарплаты бойцов турнира UFC Fight Night 271
Возвращение: Ломаченко может получить бой с "Танком" из США Дэвисом
17:14, Сегодня
Ломаченко может получить бой с "Танком" Дэвисом из США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: