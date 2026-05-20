Сразу три региона Казахстана охватят заморозки, а на одну область обрушится жара до +35°С

Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 21 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что сразу три региона страны охватят заморозки, а на одну область обрушится сильная жара:

заморозки до -1-2°С ожидаются ночью на западе, севере Костанайской, на западе Северо-Казахстанской, на востоке Восточно-Казахстанской области;

сильная жара до +35°С – днем в Атырауской области.

"Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы продолжат оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре – с градом и шквалом, на севере, юге – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на западе – с пыльной бурей, на юго-западе, севере – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом, как говорится в прогнозе, в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на северо-востоке Мангистауской, на западе, северо-востоке, юге, в центре Костанайской, на севере, юге, в центре Акмолинской, на западе, востоке Северо-Казахстанской, на юге, в центре Павлодарской, на западе, востоке Карагандинской, на севере, юге Туркестанской, на западе, в центре Кызылординской, на севере, востоке, в центре Жамбылской, в центре Восточно-Казахстанской области, на севере области Жетысу;

чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на юге Актюбинской, на западе Алматинской, Жамбылской, на севере, юге Карагандинской, на западе, востоке Павлодарской областей, на востоке области Жетысу, на востоке, в центре области Улытау, на востоке области Абай.

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан снова накроет резкое похолодание – температура опустится до -3°С.