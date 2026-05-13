События

Полицию и спецслужбы мобилизовали в Туркестане – масштабы показали на видео

усиление в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 11:01
В Туркестане силовые структуры готовятся к неформальному саммиту Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

В регион прибыл председатель комитета административной полиции Министерства внутренних дел (МВД) РК Мурат Кабденов, который принял участие в масштабном гарнизонном разводе.

В построении приняли участие личный состав полиции, представители правоохранительных и силовых структур, а также служебные автомобили, задействованные в сопровождении официальных делегаций.

Гарнизонный развод провел начальник департамента полиции Арыстангани Заппаров, который проверил готовность сил и средств, мобилизованных для обеспечения безопасности международного мероприятия на высоком уровне.

"Для того чтобы международный саммит прошел безопасно и спокойно, каждый из вас должен безупречно выполнять возложенные на него задачи. В этой службе особенно важны ответственность, дисциплина и закон", – отметил он.

В Туркестане сейчас усилены меры безопасности. В местах проведения мероприятий и на центральных улицах увеличено количество пеших и автопатрулей, а также организовано круглосуточное наблюдение с помощью систем видеонаблюдения и ЦОУ.

Перед саммитом на дорогах Туркестана заметили служебный Tesla Cybertruck. В Службе государственной охраны (СГО) ответили на возникшие вопросы.

Ирина Капитанова
