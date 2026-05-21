Казахстанка случайно выбросила в мусор брендовую одежду, драгоценности и люксовую косметику
Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Жительница Казахстана вместе с мусором случайно выбросила пакет с обувью бренда Jimmy Choo, ремень Dolce & Gabbana, бриллиантовое кольцо и всю дорогую косметику, сообщает Zakon.kz.
Досадным происшествием Зарина Онгарбаева поделилась на своей странице в Threads.
"И вроде понимаешь головой, что это всего лишь вещи. Но когда теряешь все вот так разом, по нелепой случайности очень больно и обидно. Особенно когда знаешь, сколько труда, времени и денег стояло за каждой такой покупкой", – пишет она.
Самым неприятным в данной ситуации для нее стало осознание, что этого можно было избежать одной секундой внимательности. Отправившись на поиски пакета выяснилось, что мусоровоз уже отвез весь мусор в сортировочный центр.
В знак поддержки пользователи соцсети стали делиться похожими историями. Оказалось, что также случайно ими в разное время были выброшены диплом о высшем образовании, дорогостоящие лекарства и меховые изделия.
