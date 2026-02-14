#Казахстан в сравнении
Мир

Итальянец случайно выбросил в мусор золотые слитки

Золотые слитки, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 05:29 Фото: pixabay
На юге Италии 57-летний житель Торре-Лапилло случайно выбросил в мусорный бак жестяную коробку с 20 золотыми слитками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wanted in Rome, за годы жизни мужчина регулярно покупал новые слитки, скопив состояние в 120 тыс. евро. Лишь на следующий день владелец понял, что выбросил свое золотое сокровище вместе с мусором. В отчаянии он сообщил об инциденте в отделение карабинеров.

Желая проверить правдивость истории, сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые подтвердили рассказ мужчины. Операция по сбору отходов представляла собой гонку со временем и технологиями. Отходы из Порту-Чезарео уже были вывезены на свалку Удженто, где их предназначалось либо переработать, либо захоронить под тоннами другого мусора.

В координации с сотрудниками полигона карабинеры отследили конкретный мусоровоз и определили место, где было выгружено его содержимое. В ходе кропотливых поисков среди гор мусора "сокровище" наконец было найдено.

"Благодаря участию спецслужб жестяной ящик и все его содержимое были обнаружены", – говорится в публикации.

Золото было возвращено законному владельцу, который, несмотря на шок, выразил огромную благодарность карабинерам и работникам свалки за их эффективность и честность.

"Золотая улица" в Дубае появится рядом с известным городским рынком Gold Souk, где туристы могут приобрести золото и другие ювелирные изделия. Она станет частью нового Dubai Gold District и будет построена с использованием золота.

Фото Алия Абди
Алия Абди
