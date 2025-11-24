Мать выбросила в мусор золотые слитки стоимостью 32 миллиона тенге из-за деменции

В Таиланде мужчина заявил о пропаже трех золотых слитков общей стоимостью около 2 млн батов (около 32 млн тенге), которые его мать, страдающая деменцией, случайно выбросила вместе с бытовым мусором, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Daily News, слитки оказались в мусорном ведре после того, как женщина по ошибке выбросила несколько пакетов. На записи камеры наблюдения, которую он опубликовал в интернете, видно, как мусоровоз увозит контейнер с ценным грузом.

"Моя мать, страдающая деменцией, случайно бросила в мусорное ведро пакеты с тремя золотыми слитками", – заявил молодой человек.

Пострадавший также предложил вознаграждение работникам мусорной службы за помощь в поисках слитков.

По данным издания, женщина обратилась в полицию, однако там ответили, что найти конкретный мусоровоз крайне сложно, и не исключили, что отходы уже могли быть сожжены. Семья подчеркнула, что золотые слитки были их единственной инвестицией.

