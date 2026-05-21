Общество

Информацию о "поставках мяса собак в общепиты" опровергли в Астане

Фото: unsplash
В социальных сетях и СМИ повторно распространяется информация о якобы реализации мяса собак в заведениях общественного питания города Астаны, сообщает Zakon.kz.

В КГП на ПХВ "Астана Ветсервис " акимата города Астаны сообщили, что публикации связаны с событиями 2023 года по факту выявления незаконного оборота продукции животного происхождения на территории Акмолинской области.

Тогда по факту правоохранительные органы провели расследование. Материалы дела рассмотрел суд, виновное лицо привлекли к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

"На сегодняшний день официально подтвержденных фактов поставки, реализации либо использования подобной продукции в объектах общественного питания города Астаны не имеется. В столице на постоянной основе осуществляется ветеринарно-санитарный контроль продукции животного происхождения, включая проверку сопроводительной документации, мониторинг поставщиков, а также соблюдение требований безопасности пищевой продукции". Пресс-служба "Астана Ветсервис"

Фактов незаконного оборота мясной продукции либо нарушений, связанных с деятельностью объектов общественного питания, в столице в настоящее время не выявлено.

В городе на регулярной основе проводятся мониторинг и проверка продукции животного происхождения, поставщиков и соблюдения санитарно-ветеринарных требований.

Граждан призвали доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения.

Айсулу Омарова
