#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
471.77
547.25
6.6
Общество

Крушение самолета AZAL близ Актау: почему некоторые семьи погибших не получили компенсацию

крушение, Бозумбаев, компенсация , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 14:50 Фото: МЧС РК
Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года высказался о компенсации, которую некоторые семьи не получили после крушения самолета AZAL вблизи аэропорта Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, в апреле стало известно, что Россия и Азербайджан договорились о компенсации за крушение самолета AZAL. В этой связи они поинтересовались, ведет ли Казахстан аналогичные переговоры с Россией.

"Из шестерых погибших (граждан Казахстана. – Прим. ред.), часть наследников и прямых родственников уже получили выплаты. Часть, к сожалению, сейчас в судах, потому что в некоторых семьях разбираются, кто именно должен получить компенсацию. Но те, кто должен выплачивать – страховые компании, как азербайджанские, так и российские, – готовы оказать помощь. Решение будет в ближайшее время. Я думаю, что они получат все выплаты. Все пассажиры, вне зависимости от гражданства", – сказал Канат Бозумбаев.

Он подчеркнул, что правительство следит за ситуацией.

"Мы следим, и все выплаты, которые будут для граждан Азербайджана, будут распространяться и на пострадавших граждан других стран. Мы постараемся, скажем так, сделаем все возможное, чтобы никакой дискриминации не было. Но сейчас те, кто получил выплаты, – мне кажется, это показывает, что дискриминации нет", – резюмировал Канат Бозумбаев.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек. Все новости по ЧП – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Крушение самолета
14:48, 20 марта 2026
Крушение самолета AZAL близ Актау: Бозумбаев озвучил сроки окончания расследования
Самолет
13:33, 07 августа 2025
Окончательный отчет по крушению самолета AZAL под Актау опубликуют до конца года
крушение, Актау, авиапроисшествие
12:41, 24 января 2025
Крушение самолета в Актау: предварительные итоги расследования опубликуют на следующей неделе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Магомед Анкалаев
14:39, Сегодня
Магомед Анкалаев подписал контракт на бой в UFC после сокрушительного поражения
Новый формат УЕФА повысил шансы Казахстана на выход на чемпионат Европы
14:22, Сегодня
Новый формат УЕФА повысил шансы Казахстана на выход на чемпионат Европы
Анастасия Коломоец в составе ВК &quot;Куаныш&quot; на Клубном чемпионате Азии
13:55, Сегодня
Анатомия межсезонья: как восстановить тело к новым спортивным вызовам
Стало известно, кто из судей обсудит матчи &quot;Шахтёра&quot;, &quot;Турана&quot; и &quot;Тараза&quot; в Первой лиге
13:40, Сегодня
Стало известно, кто из судей обслужит матчи "Шахтёра", "Турана" и "Тараза" в Первой лиге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: