Крушение самолета AZAL близ Актау: почему некоторые семьи погибших не получили компенсацию

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года высказался о компенсации, которую некоторые семьи не получили после крушения самолета AZAL вблизи аэропорта Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, в апреле стало известно, что Россия и Азербайджан договорились о компенсации за крушение самолета AZAL. В этой связи они поинтересовались, ведет ли Казахстан аналогичные переговоры с Россией.

"Из шестерых погибших (граждан Казахстана. – Прим. ред.), часть наследников и прямых родственников уже получили выплаты. Часть, к сожалению, сейчас в судах, потому что в некоторых семьях разбираются, кто именно должен получить компенсацию. Но те, кто должен выплачивать – страховые компании, как азербайджанские, так и российские, – готовы оказать помощь. Решение будет в ближайшее время. Я думаю, что они получат все выплаты. Все пассажиры, вне зависимости от гражданства", – сказал Канат Бозумбаев.

Он подчеркнул, что правительство следит за ситуацией.

"Мы следим, и все выплаты, которые будут для граждан Азербайджана, будут распространяться и на пострадавших граждан других стран. Мы постараемся, скажем так, сделаем все возможное, чтобы никакой дискриминации не было. Но сейчас те, кто получил выплаты, – мне кажется, это показывает, что дискриминации нет", – резюмировал Канат Бозумбаев.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.