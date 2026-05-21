Как в фильме "Пятый элемент": Бозумбаев рассказал, когда активно начнут летать аэромобили в Алатау

Фото: Gaumont

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года рассказал, когда аэротакси и беспилотные технологии доставки заработают в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Бозумбаев заявил, что сегодня технологии активно развиваются. "Я думаю, что то, что сложно предположить сегодня, в ближайшие три-пять лет будет реальностью. Давайте будем наслаждаться голубым, чистым небом сейчас. Через три-пять лет, к сожалению, наверное, наслаждаться будет сложно, потому что технологии очень быстро двигаются, по воздуху доставка становится быстрее и дешевле", – сказал он. Ранее Канат Бозумбаев рассказал, сколько будет стоить поездка на аэротакси в Казахстане.

