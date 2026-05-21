В ЗКО уровень преступности снизился на 18% благодаря ИИ и комплексному плану "Қауіпсіз өңір"

В Западно-Казахстанской области под председательством прокурора региона Нурбека Уласбекулы прошло заседание Координационного совета по вопросам безопасности.

Участники обсудили профилактику правонарушений, внедрение искусственного интеллекта в систему общественной безопасности и реализацию масштабного проекта "Қауіпсіз өңір" (безопасный регион – Прим. автора).

В работе совета приняли участие руководители и сотрудники правоохранительных структур, а также представители уполномоченных государственных органов.

Выступая с докладом, заместитель прокурора области Азамат Сатбаев отметил, что надзорный орган совместно с силовым блоком проводит системную работу по предупреждению преступности. Одним из ключевых инструментов стал проект "Қауіпсіз өңір". Его главная цель – ликвидация "слепых зон", создающих условия для правонарушений: проведение уличного освещения, снос или изоляция заброшенных зданий, очистка территорий от стихийного мусора.

В рамках проекта уже освещены 52 улицы и 29 дворов, а также запущены 300 камер видеонаблюдения с функциями искусственного интеллекта. Комплекс принятых мер позволил снизить уровень преступности в регионе на 18%.

Согласно обновленному плану, областной центр разделен на 10 секторов. Для оперативного реагирования и контроля созданы 8 специальных рабочих групп, в состав которых вошли сотрудники прокуратуры, полиции и акимата. По мнению организаторов, это не только повысит уровень безопасности, но и значительно улучшит внешний облик города.

К участникам Координационного совета обратился аким ЗКО Нариман Турегалиев, который подчеркнул важность консолидации усилий всех госорганов и общества.

"Принцип "Закон и порядок", обозначенный главой государства Касым-Жомартом Токаевым, – это главный гарант сегодняшней общественной безопасности и верховенства права. Недавно принятый Закон "О профилактике правонарушений" возлагает на всех нас огромную ответственность. Конечная цель нашей Конституции и правовых реформ – формирование атмосферы "нулевой терпимости" к любому беззаконию. В эту работу должны быть вовлечены не только правоохранительные органы, но и все государственные структуры, а также местное сообщество", – заявил глава региона.

Нариман Турегалиев отметил, что в ЗКО делаются конкретные шаги по укреплению безопасности на улицах и в общественных местах, а также расширяются возможности цифровизации. Активизирована работа Центров оперативного управления (ЦОУ), внедряются современные интеллектуальные системы видеонаблюдения и фиксации скорости.

"Положительный опыт Бурлинского, Байтерекского и Сырымского районов в этом году мы планируем полностью внедрить в Теректинском, Таскалинском, Жангалинском, Жанибекском и Бокейординском районах. Кроме того, неотъемлемой частью мер безопасности является улучшение городской инфраструктуры, включая современное освещение улиц и территорий вокруг школ", – добавил аким.

Несмотря на масштабную работу, криминогенная ситуация в регионе все еще требует пристального внимания властей. Аким области открыто обозначил проблемные зоны, среди которых нетрезвое вождение, угрожающее дорожной безопасности, и высокий уровень скотокрадства в сельской местности (особенно в южных районах. – Прим. автора). Нариман Турегалиев подверг критике слабый контроль на местах, из-за которого ранее данные протокольные поручения Межведомственной комиссии не принесли должного результата, и потребовал усилить рейды и упорядочить выпас скота.

Отдельным пунктом глава региона выделил инициативу прокурора области по созданию криминогенных паспортов для каждого сельского округа.





"На прошедшем в апреле форуме сельских акимов Нурбек Уласбекулы инициировал создание криминогенного паспорта для каждого округа. Это важнейший рабочий документ, который позволит своевременно отслеживать ситуацию на селе и проводить точечную профилактику. Акимы районов должны взять качественное и точное составление этих паспортов под личный жесткий контроль", – поручил Турегалиев.

В завершение аким ЗКО подчеркнул, что реализация проекта "Қауіпсіз өңір" не должна ограничиваться только бюджетными средствами. К благоустройству, освещению и озеленению населенных пунктов необходимо активно привлекать местных жителей, предпринимателей и общественных активистов. Акимам Уральска, районов и руководителям профильных управлений дано поручение взять каждое направление проекта на особый контроль.

По итогам заседания Координационного совета правоохранительным и уполномоченным органам были даны конкретные поручения и определены дополнительные задачи по обеспечению правопорядка в регионе.