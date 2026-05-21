#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
471.45
547.21
6.63
Общество

В ЗКО уровень преступности снизился на 18% благодаря ИИ и комплексному плану "Қауіпсіз өңір"

В ЗКО уровень преступности снизился на 18% благодаря ИИ и комплексному плану «Қауіпсіз өңір», фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 19:37 Фото: пресс-служба прокуратуры ЗКО
В Западно-Казахстанской области под председательством прокурора региона Нурбека Уласбекулы прошло заседание Координационного совета по вопросам безопасности.

Участники обсудили профилактику правонарушений, внедрение искусственного интеллекта в систему общественной безопасности и реализацию масштабного проекта "Қауіпсіз өңір" (безопасный регион – Прим. автора).

В работе совета приняли участие руководители и сотрудники правоохранительных структур, а также представители уполномоченных государственных органов.

Выступая с докладом, заместитель прокурора области Азамат Сатбаев отметил, что надзорный орган совместно с силовым блоком проводит системную работу по предупреждению преступности. Одним из ключевых инструментов стал проект "Қауіпсіз өңір". Его главная цель – ликвидация "слепых зон", создающих условия для правонарушений: проведение уличного освещения, снос или изоляция заброшенных зданий, очистка территорий от стихийного мусора.

В рамках проекта уже освещены 52 улицы и 29 дворов, а также запущены 300 камер видеонаблюдения с функциями искусственного интеллекта. Комплекс принятых мер позволил снизить уровень преступности в регионе на 18%.

Согласно обновленному плану, областной центр разделен на 10 секторов. Для оперативного реагирования и контроля созданы 8 специальных рабочих групп, в состав которых вошли сотрудники прокуратуры, полиции и акимата. По мнению организаторов, это не только повысит уровень безопасности, но и значительно улучшит внешний облик города.

К участникам Координационного совета обратился аким ЗКО Нариман Турегалиев, который подчеркнул важность консолидации усилий всех госорганов и общества.

"Принцип "Закон и порядок", обозначенный главой государства Касым-Жомартом Токаевым, – это главный гарант сегодняшней общественной безопасности и верховенства права. Недавно принятый Закон "О профилактике правонарушений" возлагает на всех нас огромную ответственность. Конечная цель нашей Конституции и правовых реформ – формирование атмосферы "нулевой терпимости" к любому беззаконию. В эту работу должны быть вовлечены не только правоохранительные органы, но и все государственные структуры, а также местное сообщество", – заявил глава региона.

Нариман Турегалиев отметил, что в ЗКО делаются конкретные шаги по укреплению безопасности на улицах и в общественных местах, а также расширяются возможности цифровизации. Активизирована работа Центров оперативного управления (ЦОУ), внедряются современные интеллектуальные системы видеонаблюдения и фиксации скорости.

"Положительный опыт Бурлинского, Байтерекского и Сырымского районов в этом году мы планируем полностью внедрить в Теректинском, Таскалинском, Жангалинском, Жанибекском и Бокейординском районах. Кроме того, неотъемлемой частью мер безопасности является улучшение городской инфраструктуры, включая современное освещение улиц и территорий вокруг школ", – добавил аким.

Несмотря на масштабную работу, криминогенная ситуация в регионе все еще требует пристального внимания властей. Аким области открыто обозначил проблемные зоны, среди которых нетрезвое вождение, угрожающее дорожной безопасности, и высокий уровень скотокрадства в сельской местности (особенно в южных районах. – Прим. автора). Нариман Турегалиев подверг критике слабый контроль на местах, из-за которого ранее данные протокольные поручения Межведомственной комиссии не принесли должного результата, и потребовал усилить рейды и упорядочить выпас скота.

Отдельным пунктом глава региона выделил инициативу прокурора области по созданию криминогенных паспортов для каждого сельского округа.


"На прошедшем в апреле форуме сельских акимов Нурбек Уласбекулы инициировал создание криминогенного паспорта для каждого округа. Это важнейший рабочий документ, который позволит своевременно отслеживать ситуацию на селе и проводить точечную профилактику. Акимы районов должны взять качественное и точное составление этих паспортов под личный жесткий контроль", – поручил Турегалиев.

В завершение аким ЗКО подчеркнул, что реализация проекта "Қауіпсіз өңір" не должна ограничиваться только бюджетными средствами. К благоустройству, освещению и озеленению населенных пунктов необходимо активно привлекать местных жителей, предпринимателей и общественных активистов. Акимам Уральска, районов и руководителям профильных управлений дано поручение взять каждое направление проекта на особый контроль.

По итогам заседания Координационного совета правоохранительным и уполномоченным органам были даны конкретные поручения и определены дополнительные задачи по обеспечению правопорядка в регионе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Карина Адильбекова
Читайте также
Коорсовет по борьбе с преступностью
16:05, 13 июня 2025
Взаимодействие ради порядка: в Жамбылской области Коорсовет по борьбе с преступностью прошел в новом формате
Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети
10:56, 18 апреля 2026
18 новых схем обмана: Генпрокуратура Казахстана предупредила о серьезной угрозе
паводки в Акмолинской области
18:48, 20 сентября 2024
Около 40% гидротехнических сооружений в Акмолинской области не готовы к паводкам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Атырау&quot;
20:10, Сегодня
"Атырау" планирует усиление состава новыми игроками
Фото: КХЛ
19:31, Сегодня
Соперник "Барыса" по КХЛ выпустил заявление о своём будущем
Фото: Top Rank Boxing
19:10, Сегодня
Александр Усик прокомментировал слух о возвращении Ломаченко на ринг
Фото: qjl.kz
18:53, Сегодня
"Кайрат-Жастар" обыграл "Туран" в центральном матче 7-го тура Первой лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: