Взаимодействие ради порядка: в Жамбылской области Коорсовет по борьбе с преступностью прошел в новом формате

В Жамбылской области под председательством прокурора области прошло расширенное заседание Координационного совета по реализации идеологии "Закон и порядок".

В нем приняли участие руководители местных исполнительных, специальных и правоохранительных органов, депутаты маслихата, бизнесмены, активисты НПО, журналисты, волонтеры, педагоги, спортсмены и жители региона.

Обсуждены меры по укреплению общественной безопасности, борьбе с наркотиками и мошенничеством, профилактике преступлений среди несовершеннолетних, а также вовлечения в эту работу жителей региона.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Отмечена положительная динамика снижения правонарушений в общественных местах на 20%, совершенных на улицах – на 18,7%, краж – на 27,3%, грабежей – на 58,6%, хулиганств – на 8,8%, вымогательств – на 42,9%, в состоянии опьянения – на 5,7%, в группе – на 17,7%, совершены ранее совершавшими – на 25,9%, несовершеннолетними – на 42,1%, что свидетельствует о совместных усилиях всех участников.

Запущена работа по выявлению лиц, совершивших три и более административных правонарушения, с целью отправки им предупреждений через социальные сети и разработки алгоритма действий для предотвращения повторных нарушений.

Также на совете презентованы проекты прокуратуры, такие как "Қоғаммен байланыс", "Қауіпсіз балалық шақ", "Komek Stop Bullying Jambyl" и "Есірткісіз болашақ", направленные на повышение безопасности и правопорядка в регионе.

Фото: прокуратура Жамбылской области

В рамках проекта "Қоғаммен байланыс" прокуроры провели свыше 100 выездных акций по приему граждан, которые охватили более 10 тысяч человек и помогли решить острые проблемы около 100 тысяч жителей.

Особое внимание уделено проекту учеников гимназии №45 имени Б. Момышулы "Qalqan", направленному на противодействие буллингу среди детей, а также повышение правовой грамотности.

Нургалым Абдиров выразил отдельную благодарность предпринимателям, отказавшимся от продажи алкогольной продукции в 32 селах региона, отметив отсутствие преступлений в 11 из них.

Фото: прокуратура Жамбылской области

По итогам прокурором области определены меры по обеспечению безопасности детей в летний период, противодействию интернет-мошенничеству и наркопреступлениям.

В завершение мероприятия сотрудники специальных и правоохранительных органов, представители неправительственных организаций, волонтеры, журналисты, педагоги, спортсмены и жители региона, активно участвовавшие в борьбе с преступностью, были поощрены прокурором области вручением благодарственных писем и памятных кубков победителям в номинаций "Ең қауіпсіз ауылдық округ", "Үздік психолог", "Үздік учаскелік инспектор", "Үздік адал кәсіпкер", "Үздік ерікті", "Үздік тергеуші" и "Үздік жедел уәкіл".