Около 40% гидротехнических сооружений в Акмолинской области не готовы к паводкам

20 сентября под председательством прокурора Акмолинской области Руфата Куттукова прошло заседание Координационного совета по вопросу подготовки к предстоящему паводковому периоду, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима области, руководство правоохранительных, специальных и уполномоченных органов обсудили вопросы обустройства водоотводных каналов, водопропускных сооружений, очистки русел рек, возведения и укрепления обвалований, а также ремонта гидротехнических сооружений.

По словам прокурора, из имеющихся в области 90 гидротехнических сооружений 34 или 38% находятся в неудовлетворительном либо аварийном состоянии. Также он строго предупредил о важности подготовки к весенним паводкам согласно утвержденному комплексному плану.

"Определенные в плане мероприятия по обследованию, ремонту и содержанию в надлежащем состоянии гидротехнических сооружений должны быть проведены в сроки и качественно", – добавил Куттуков.

По итогам Координационного совета с учетом поступивших предложений перед уполномоченными органами поставлены задачи, направленные на безопасное прохождение паводкового периода.

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