Общество

"Алтын виза": Казахстан вступает в борьбу за интеллектуальную элиту

обсуждение привлечения специалистов в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 15:57 Фото: gov.kz
Мировую конкуренцию за интеллектуальный потенциал и необходимость обновления профессиональных компетенций на фоне современных вызовов обсудили на площадке АО "Центр развития трудовых ресурсов", сообщает Zakon.kz.

В обсуждении приняли участие представители заинтересованных государственных органов, международных организаций, экспертного и научного сообщества, в том числе Международной организации по миграции, Международного финансового центра "Астана", Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и НПП РК "Атамекен".

На мероприятии речь шла о формировании современной миграционной политики Казахстана, ориентированной на привлечение высококвалифицированных специалистов, инвесторов и международных талантов, развитие человеческого капитала и цифровизацию миграционных процессов.

Особое внимание уделили модернизации механизмов привлечения иностранного капитала и созданию комфортных условий для въезда, проживания и долгосрочной трудовой деятельности зарубежных специалистов, инвесторов и предпринимателей.

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев отметил, что новая политика направлена на эффективное регулирование внешней и внутренней миграции, привлечение иностранного человеческого капитала и перевод миграционных процедур в цифровой формат.

"Документом предусматривается внедрение единой цифровой платформы "QazETA" с модулем "e-Residency", программы "e-Residency Invest", а также специальной "Алтын визы", предусматривающей ряд преференций для высококвалифицированных специалистов, инвесторов и предпринимателей", – сообщил Ербол Туякбаев.

По его словам, "Алтын виза" станет одним из ключевых инструментов новой миграционной политики. Механизм разработан для долгосрочного закрепления в правовом поле статуса стратегических инвесторов и востребованных для экономики специалистов.

Как отметила руководитель отдела анализа экономической политики КИСИ при президенте РК Анна Альшанская, в условиях глобальной конкуренции страны все активнее борются за таланты и квалифицированные кадры, рассматривая человеческий капитал как один из главных драйверов устойчивого экономического роста.

"Казахстан может занять проактивную позицию в качестве регионального центра притяжения талантов и использовать внутреннюю мобильность как ресурс для сбалансированного пространственного развития", – подчеркнула она.

По итогам круглого стола участники подчеркнули важность дальнейшего совершенствования миграционной политики с учетом международного опыта, развития человеческого капитала и цифровизации государственных услуг.

30 апреля 2026 года президент подписал указ о совершенствовании миграционной политики, предполагающий внедрение новых типов виз, в том числе "Алтын виза".

