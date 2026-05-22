Ключи от 60 квартир и 13 госнаград от имени президента вручили в Алматы
Поздравляя представителей отрасли с профессиональным праздником, Аида Балаева отметила, что награды, врученные от имени главы государства представителям сферы культуры и искусства, являются высокой оценкой их самоотверженного труда, профессиональной преданности и вклада в развитие национальной культуры.
"Поддержка главы государства не ограничивается только наградами. Ведется и системная работа по улучшению социальных условий работников отрасли, в том числе по решению жилищных вопросов. Как вы знаете, в прошлом году от имени президента в Астане работникам культуры и искусства были вручены жилищные сертификаты. В этом году эта добрая инициатива продолжается уже в Алматы. Такая поддержка является ярким примером реальной оценки труда творческих людей. Ключи от новых квартир, которые сегодня вам вручены, – это знак уважения и благодарности за ваш честный труд во благо страны. Пусть эти дома принесут вашим семьям благополучие, счастье и творческое вдохновение. От имени всех работников культуры и искусства выражаю искреннюю благодарность главе государства за постоянное внимание к отрасли и всестороннюю поддержку творческого сообщества".Аида Балаева
Так, от имени главы государства представителям сферы культуры и искусства было вручено 60 ключей от квартир. Среди получателей жилищной поддержки – представители ведущих театров, музыкальных коллективов, образовательных учреждений, библиотек, архивов, музеев, издательской и литературной сферы, а также специалисты, обеспечивающие стабильную работу учреждений культуры.
Пять человек жилищные сертификаты из рук главы государства получили вчера:
- Нурболат Нуралиев, артист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, имеет стаж работы более 19 лет, получил трехкомнатную квартиру.
- Сания Оспанкулова, преподаватель специализированной казахской музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Ахмета Жубанова со стажем более 24 лет, также стала обладательницей трехкомнатной квартиры.
- Игорь Попов, артист Республиканского академического немецкого драматического театра, получил двухкомнатную квартиру.
- Анар Адилова, артистка Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова, получила трехкомнатную квартиру. Актриса уже более 15 лет работет в сфере культуры и искусства.
- Арай Аскар, преподаватель Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, работает в сфере 14 лет, стал обладателем трехкомнатной квартиры.
А сегодня в Алматы от имени президента Аида Балаева вручила ключи от квартир еще 55 деятелям культуры.
Среди них:
- Канат Омаров, главный дирижер Казахской национальной филармонии имени Жамбыла, который трудится в сфере уже более 16 лет, получил двухкомнатную квартиру.
- Дилшат Аманбаев, артист драмы Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии, с опытом работе более 22 лет, получил двухкомнатную квартиру.
- Ислам Хамзаев, солист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, получил двухкомнатную квартиру.
- Ирина Арнаутова, артистка Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац, стаж работы 33 года, получила двухкомнатную квартиру.
- Артем Селезнев, артист Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац, получил двухкомнатную квартиру.
- Абай Койшыбаев, концертмейстер и солист оркестра Казахской Национальной филармонии имени Жамбыла со стажем более 19 лет, получил двухкомнатную квартиру.
- Константин Пак, артист высшей категории Республиканского государственного академического корейского театра, получил двухкомнатную квартиру.
- Жандос Алимбетов, писатель и поэт, получил двухкомнатную квартиру.
- Илья Шилкин, артист первой категории Государственного академического русского драматического театра имени М.Лермонтова, получил двухкомнатную квартиру.
- Екатерина Пен, главный режиссер Республиканского государственного академического корейского театра, получила однокомнатную квартиру.
- Шайза Ахметова, артистка Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова, со стажем работы более 55 лет, получила двухкомнатную квартиру.
- Салауат Карибаев, артист ансамбля классической музыки "Камерата Казахстан", получил однокомнатную квартиру.
- Кайрат Маденов, артист Казахской национальной филармонии имени Жамбыла, трудится в сфере более 32 лет, получил трехкомнатную квартиру.
- Бауыржан Жилкибаев, художественный руководитель Казахской национальной филармонии имени Жамбыла, работающий в сфере 15 лет, получил двухкомнатную квартиру.
- Надежда Гааль, заведующая учебной частью и преподаватель Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева с опытом работы в сфере более чем 26 лет, получила трехкомнатную квартиру.
- Лейла Алхожаева, преподаватель Алматинского музыкального колледжа имени Петра Чайковского, трудится в сфере искусства более 15 лет, получила трехкомнатную квартиру.
- Шолпан Беркимбаева, преподаватель специальных дисциплин Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени Урала Тансыкбаева, получила двухкомнатную квартиру.
- Баян Байсеитова, заместитель директора ансамбля классической музыки "Камерата Казахстан", стаж работы 16 лет, получила трехкомнатную квартиру.
- Надирям Омарова, заместитель директора Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии, стаж работы 14 лет, получила двухкомнатную квартиру.
- Альфия Сериккызы, преподаватель школы-интерната и колледжа Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова, трудится в сфере 21 год, получила двухкомнатную квартиру.
- Аян Сокпаева, заместитель директора по воспитательной работе Республиканской специализированной музыкальной средней школы-интерната для одаренных детей имени К.Байсеитовой, стаж работы 14 лет, получила однокомнатную квартиру.
- Смадияр Бекзат, редактор проекта Qalam Media, поэт, получил двухкомнатную квартиру.
- Едилбек Дуйсенов, руководитель аппарата правления Союза писателей Казахстана, поэт, получил двухкомнатную квартиру.
- Нурбек Нуржан, корреспондент общественного фонда "Білім қазына", поэт, получил двухкомнатную квартиру.
- Айгерим Толегенова, руководитель отдела Национального центрального музея РК, получила трехкомнатную квартиру.
- Жанат Естемисова, бухгалтер Казахского Национального драматического театра имени М.Ауэзова, стаж работы 25 лет, получила двухкомнатную квартиру.
- Эльмира Абенбаева, главный бухгалтер Республиканского государственного предприятия "Казреставрация", стаж работы 24 года, получила двухкомнатную квартиру.
- Асем Ахметжанова, инспектор отдела кадров Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева, получила двухкомнатную квартиру.
- Нурболат Малик, специалист отдела хранения фондов Национального центрального музея РК, получил двухкомнатную квартиру.
- Нурия Баймуратова, редактор по Брайлю Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, стаж работы 20 лет, получила трехкомнатную квартиру.
- Динара Мукашева, библиотекарь Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, получила однокомнатную квартиру.
- Айганым Байтуова, специалист высшей категории, архивист Центрального государственного архива научно-технической документации, мама четверых детей со стажем 17 лет, получила трехкомнатную квартиру.
- Айжан Арыстанбекова, библиограф Национальной государственной книжной палаты, получила двухкомнатную квартиру.
- Айжан Куанышева, материальный бухгалтер Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева, получила двухкомнатную квартиру.
- Арайлым Сулейменова, контролер отдела по обслуживанию зрителей Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова, стаж работы 26 лет, получила двухкомнатную квартиру.
- Асылан Куанышулы, редактор издательства Steppe World Publishing, поэт, получил трехкомнатную квартиру.
- Даулет Канлыбаев, заместитель директора по учебной работе Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Ж.Елебекова, получил двухкомнатную квартиру.
- Акбота Калдыбай, преподаватель Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Ж.Елебекова, получила двухкомнатную квартиру.
- Сырым Аюпов, артист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, получил однокомнатную квартиру.
- Асет Ерназаров, ведущий специалист Национальной киностудии "Казахфильм" имени Ш. Айманова, стаж работы 42 года, получил двухкомнатную квартиру.
- Ардак Итекеева, артистка Национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, стаж работы 24 года, получила трехкомнатную квартиру.
- Аккайша Баймуратова, специалист Национальной киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова, общий стаж работы более 50 лет, получила двухкомнатную квартиру.
- Гаухар Асылова, заведующий архивохранилищем Центрального государственного архива кино-фотодокументов и хвукозаписи РК, стаж работы 12 лет, получила двухкомнатную квартиру.
- Айжан Ахметова, библиотекарь высшей категории Национальной библиотеки РК, стаж работы 36 лет, получила двухкомнатную квартиру.
- Дамира Маханова, и.о. руководителя отдела Центрального государственного архива, стаж работы 14 лет, мама шестерых детей, получила четырехкомнатную квартиру.
- Сауле Сембаева, главный бухгалтер Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, стаж работы 20 лет, получила двухкомнатную квартиру.
- Куралай Кошанова, руководитель отдела Национальной государственной книжной палаты, получила двухкомнатную квартиру.
- Айжан Дуйсебаева, библиотекарь Национальной библиотеки РК, стаж работы 25 лет, получила двухкомнатную квартиру.
- Виктория Пономарева, мастер костюмерного цеха Государственного ансамбля танца РК "Салтанат", стаж работы 28 лет, получила двухкомнатную квартиру.
- Шолпан Нугманова, экскурсовод Национального музея искусств РК имени А.Кастеева, стаж работы 32 года, получила трехкомнатную квартиру.
- Сауле Билял, технический сотрудник Республиканской специализированной музыкальной средней школы-интерната для одаренных детей имени К.Байсеитовой, получила двухкомнатную квартиру.
- Мадина Доржинова, бухгалтер Республиканской специализированной казахской музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени А.Жубанова, стаж работы более 20 лет, мама пятерых детей, получила трехкомнатную квартиру.
- Мадина Орынбасарова, инспектор Национального музея искусств РК имени А.Кастеева, получила двухкомнатную квартиру.
- Жаныл Ергешбаева, технический сотрудник Национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, получила двухкомнатную квартиру.
- Алтынай Ниятбаева, технический сотрудник Алматинского музыкального колледжа имени П.Чайковского, получила двухкомнатную квартиру.
Так, жилищная поддержка охватила представителей самых разных направлений культурной сферы – от артистов ведущих театров и музыкантов национальных коллективов до преподавателей, библиотекарей, архивистов, музейных сотрудников, бухгалтеров, кадровых специалистов, технических работников и сотрудников, обеспечивающих деятельность учреждений культуры.
Вместе с тем указом президента за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан 13 представителей отрасли удостоены государственных наград и почетных званий. От имени главы государства высокие награды были вручены деятелям театрального, музыкального, хореографического, литературного и научного направлений, внесшим значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
Орденом "Парасат" награждены:
- Райхан Калиолдина – артистка Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова;
- Султан Бапов – педагог-хореограф Государственного ансамбля танца РК "Салтанат";
- Танагатар Нуралы – профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы;
- Турсынжан Шапай – ведущий научный сотрудник Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова;
- Даража Балапан – казахстанская поэтесса, член Союза писателей Казахстана;
- Каракоз Тiлеубекова – актриса, певица;
- Мейрамбек Бесбаев – солист группы "МузАРТ", композитор.
Орденом "Құрмет" награждены:
- Канат Омаров – главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра РК имени Т. Абдрашева;
- Кузембай Бектаев – педагог Республиканской специализированной казахской музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени А. Жубанова;
- Михаил Романюк – основатель "Самат шоу техник", продюсер.
Почетного звания "Қазақстанның халық әртіс" удостоен Виталий Гришко – актер Национального русского драматического театра имени М. Лермонтова.
Почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" удостоен Мурат Абзелбаев – профессор Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.
Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждена Аксункар Жарылкасова – директор "Коржын Груп", ивент-менеджер республиканских и международных проектов.
Отметим, сегодня в сфере культуры и искусства Казахстана трудятся около 60 тысяч человек. В последние годы особое внимание уделяется развитию культурной инфраструктуры. За последние пять лет в стране было открыто более 150 новых объектов культуры. В этом году продолжается строительство еще 64 объектов.