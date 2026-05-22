Общество

Ключи от 60 квартир и 13 госнаград от имени президента вручили в Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В рамках мероприятия заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева от имени главы государства вручила представителям отрасли государственные награды и ключи от квартир, сообщает prosud.kz.

Поздравляя представителей отрасли с профессиональным праздником, Аида Балаева отметила, что награды, врученные от имени главы государства представителям сферы культуры и искусства, являются высокой оценкой их самоотверженного труда, профессиональной преданности и вклада в развитие национальной культуры.

"Поддержка главы государства не ограничивается только наградами. Ведется и системная работа по улучшению социальных условий работников отрасли, в том числе по решению жилищных вопросов. Как вы знаете, в прошлом году от имени президента в Астане работникам культуры и искусства были вручены жилищные сертификаты. В этом году эта добрая инициатива продолжается уже в Алматы. Такая поддержка является ярким примером реальной оценки труда творческих людей. Ключи от новых квартир, которые сегодня вам вручены, – это знак уважения и благодарности за ваш честный труд во благо страны. Пусть эти дома принесут вашим семьям благополучие, счастье и творческое вдохновение. От имени всех работников культуры и искусства выражаю искреннюю благодарность главе государства за постоянное внимание к отрасли и всестороннюю поддержку творческого сообщества".Аида Балаева

Так, от имени главы государства представителям сферы культуры и искусства было вручено 60 ключей от квартир. Среди получателей жилищной поддержки – представители ведущих театров, музыкальных коллективов, образовательных учреждений, библиотек, архивов, музеев, издательской и литературной сферы, а также специалисты, обеспечивающие стабильную работу учреждений культуры.

Пять человек жилищные сертификаты из рук главы государства получили вчера:

  • Нурболат Нуралиев, артист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, имеет стаж работы более 19 лет, получил трехкомнатную квартиру.
  • Сания Оспанкулова, преподаватель специализированной казахской музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Ахмета Жубанова со стажем более 24 лет, также стала обладательницей трехкомнатной квартиры.
  • Игорь Попов, артист Республиканского академического немецкого драматического театра, получил двухкомнатную квартиру.
  • Анар Адилова, артистка Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова, получила трехкомнатную квартиру. Актриса уже более 15 лет работет в сфере культуры и искусства.
  • Арай Аскар, преподаватель Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, работает в сфере 14 лет, стал обладателем трехкомнатной квартиры.

А сегодня в Алматы от имени президента Аида Балаева вручила ключи от квартир еще 55 деятелям культуры.

Среди них:

  • Канат Омаров, главный дирижер Казахской национальной филармонии имени Жамбыла, который трудится в сфере уже более 16 лет, получил двухкомнатную квартиру.
  • Дилшат Аманбаев, артист драмы Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии, с опытом работе более 22 лет, получил двухкомнатную квартиру.
  • Ислам Хамзаев, солист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, получил двухкомнатную квартиру.
  • Ирина Арнаутова, артистка Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац, стаж работы 33 года, получила двухкомнатную квартиру.
  • Артем Селезнев, артист Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац, получил двухкомнатную квартиру.
  • Абай Койшыбаев, концертмейстер и солист оркестра Казахской Национальной филармонии имени Жамбыла со стажем более 19 лет, получил двухкомнатную квартиру.
  • Константин Пак, артист высшей категории Республиканского государственного академического корейского театра, получил двухкомнатную квартиру.
  • Жандос Алимбетов, писатель и поэт, получил двухкомнатную квартиру.
  • Илья Шилкин, артист первой категории Государственного академического русского драматического театра имени М.Лермонтова, получил двухкомнатную квартиру.
  • Екатерина Пен, главный режиссер Республиканского государственного академического корейского театра, получила однокомнатную квартиру.
  • Шайза Ахметова, артистка Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова, со стажем работы более 55 лет, получила двухкомнатную квартиру.
  • Салауат Карибаев, артист ансамбля классической музыки "Камерата Казахстан", получил однокомнатную квартиру.
  • Кайрат Маденов, артист Казахской национальной филармонии имени Жамбыла, трудится в сфере более 32 лет, получил трехкомнатную квартиру.
  • Бауыржан Жилкибаев, художественный руководитель Казахской национальной филармонии имени Жамбыла, работающий в сфере 15 лет, получил двухкомнатную квартиру.
  • Надежда Гааль, заведующая учебной частью и преподаватель Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева с опытом работы в сфере более чем 26 лет, получила трехкомнатную квартиру.
  • Лейла Алхожаева, преподаватель Алматинского музыкального колледжа имени Петра Чайковского, трудится в сфере искусства более 15 лет, получила трехкомнатную квартиру.
  • Шолпан Беркимбаева, преподаватель специальных дисциплин Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени Урала Тансыкбаева, получила двухкомнатную квартиру.
  • Баян Байсеитова, заместитель директора ансамбля классической музыки "Камерата Казахстан", стаж работы 16 лет, получила трехкомнатную квартиру.
  • Надирям Омарова, заместитель директора Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии, стаж работы 14 лет, получила двухкомнатную квартиру.
  • Альфия Сериккызы, преподаватель школы-интерната и колледжа Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова, трудится в сфере 21 год, получила двухкомнатную квартиру.
  • Аян Сокпаева, заместитель директора по воспитательной работе Республиканской специализированной музыкальной средней школы-интерната для одаренных детей имени К.Байсеитовой, стаж работы 14 лет, получила однокомнатную квартиру.
  • Смадияр Бекзат, редактор проекта Qalam Media, поэт, получил двухкомнатную квартиру.
  • Едилбек Дуйсенов, руководитель аппарата правления Союза писателей Казахстана, поэт, получил двухкомнатную квартиру.
  • Нурбек Нуржан, корреспондент общественного фонда "Білім қазына", поэт, получил двухкомнатную квартиру.
  • Айгерим Толегенова, руководитель отдела Национального центрального музея РК, получила трехкомнатную квартиру.
  • Жанат Естемисова, бухгалтер Казахского Национального драматического театра имени М.Ауэзова, стаж работы 25 лет, получила двухкомнатную квартиру.
  • Эльмира Абенбаева, главный бухгалтер Республиканского государственного предприятия "Казреставрация", стаж работы 24 года, получила двухкомнатную квартиру.
  • Асем Ахметжанова, инспектор отдела кадров Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева, получила двухкомнатную квартиру.
  • Нурболат Малик, специалист отдела хранения фондов Национального центрального музея РК, получил двухкомнатную квартиру.
  • Нурия Баймуратова, редактор по Брайлю Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, стаж работы 20 лет, получила трехкомнатную квартиру.
  • Динара Мукашева, библиотекарь Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, получила однокомнатную квартиру.
  • Айганым Байтуова, специалист высшей категории, архивист Центрального государственного архива научно-технической документации, мама четверых детей со стажем 17 лет, получила трехкомнатную квартиру.
  • Айжан Арыстанбекова, библиограф Национальной государственной книжной палаты, получила двухкомнатную квартиру.
  • Айжан Куанышева, материальный бухгалтер Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева, получила двухкомнатную квартиру.
  • Арайлым Сулейменова, контролер отдела по обслуживанию зрителей Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова, стаж работы 26 лет, получила двухкомнатную квартиру.
  • Асылан Куанышулы, редактор издательства Steppe World Publishing, поэт, получил трехкомнатную квартиру.
  • Даулет Канлыбаев, заместитель директора по учебной работе Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Ж.Елебекова, получил двухкомнатную квартиру.
  • Акбота Калдыбай, преподаватель Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Ж.Елебекова, получила двухкомнатную квартиру.
  • Сырым Аюпов, артист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, получил однокомнатную квартиру.
  • Асет Ерназаров, ведущий специалист Национальной киностудии "Казахфильм" имени Ш. Айманова, стаж работы 42 года, получил двухкомнатную квартиру.
  • Ардак Итекеева, артистка Национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, стаж работы 24 года, получила трехкомнатную квартиру.
  • Аккайша Баймуратова, специалист Национальной киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова, общий стаж работы более 50 лет, получила двухкомнатную квартиру.
  • Гаухар Асылова, заведующий архивохранилищем Центрального государственного архива кино-фотодокументов и хвукозаписи РК, стаж работы 12 лет, получила двухкомнатную квартиру.
  • Айжан Ахметова, библиотекарь высшей категории Национальной библиотеки РК, стаж работы 36 лет, получила двухкомнатную квартиру.
  • Дамира Маханова, и.о. руководителя отдела Центрального государственного архива, стаж работы 14 лет, мама шестерых детей, получила четырехкомнатную квартиру.
  • Сауле Сембаева, главный бухгалтер Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, стаж работы 20 лет, получила двухкомнатную квартиру.
  • Куралай Кошанова, руководитель отдела Национальной государственной книжной палаты, получила двухкомнатную квартиру.
  • Айжан Дуйсебаева, библиотекарь Национальной библиотеки РК, стаж работы 25 лет, получила двухкомнатную квартиру.
  • Виктория Пономарева, мастер костюмерного цеха Государственного ансамбля танца РК "Салтанат", стаж работы 28 лет, получила двухкомнатную квартиру.
  • Шолпан Нугманова, экскурсовод Национального музея искусств РК имени А.Кастеева, стаж работы 32 года, получила трехкомнатную квартиру.
  • Сауле Билял, технический сотрудник Республиканской специализированной музыкальной средней школы-интерната для одаренных детей имени К.Байсеитовой, получила двухкомнатную квартиру.
  • Мадина Доржинова, бухгалтер Республиканской специализированной казахской музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени А.Жубанова, стаж работы более 20 лет, мама пятерых детей, получила трехкомнатную квартиру.
  • Мадина Орынбасарова, инспектор Национального музея искусств РК имени А.Кастеева, получила двухкомнатную квартиру.
  • Жаныл Ергешбаева, технический сотрудник Национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, получила двухкомнатную квартиру.
  • Алтынай Ниятбаева, технический сотрудник Алматинского музыкального колледжа имени П.Чайковского, получила двухкомнатную квартиру.

Так, жилищная поддержка охватила представителей самых разных направлений культурной сферы – от артистов ведущих театров и музыкантов национальных коллективов до преподавателей, библиотекарей, архивистов, музейных сотрудников, бухгалтеров, кадровых специалистов, технических работников и сотрудников, обеспечивающих деятельность учреждений культуры.

Вместе с тем указом президента за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан 13 представителей отрасли удостоены государственных наград и почетных званий. От имени главы государства высокие награды были вручены деятелям театрального, музыкального, хореографического, литературного и научного направлений, внесшим значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Орденом "Парасат" награждены:

  • Райхан Калиолдина – артистка Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова;
  • Султан Бапов – педагог-хореограф Государственного ансамбля танца РК "Салтанат";
  • Танагатар Нуралы – профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы;
  • Турсынжан Шапай – ведущий научный сотрудник Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова;
  • Даража Балапан – казахстанская поэтесса, член Союза писателей Казахстана;
  • Каракоз Тiлеубекова – актриса, певица;
  • Мейрамбек Бесбаев – солист группы "МузАРТ", композитор.

Орденом "Құрмет" награждены:

  • Канат Омаров – главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра РК имени Т. Абдрашева;
  • Кузембай Бектаев – педагог Республиканской специализированной казахской музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени А. Жубанова;
  • Михаил Романюк – основатель "Самат шоу техник", продюсер.

Почетного звания "Қазақстанның халық әртіс" удостоен Виталий Гришко – актер Национального русского драматического театра имени М. Лермонтова.

Почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" удостоен Мурат Абзелбаев – профессор Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждена Аксункар Жарылкасова – директор "Коржын Груп", ивент-менеджер республиканских и международных проектов.

Отметим, сегодня в сфере культуры и искусства Казахстана трудятся около 60 тысяч человек. В последние годы особое внимание уделяется развитию культурной инфраструктуры. За последние пять лет в стране было открыто более 150 новых объектов культуры. В этом году продолжается строительство еще 64 объектов.

Айсулу Омарова
