Общество

В Астане школьники заполнили вагон LRT и устроили сюрприз

LRT, вагон, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 17:54
В Астане выпускники одной из школ заполонили вагон LRT и устроили неожиданное представление, сообщает Zakon.kz.

Подробности 22 мая 2026 года раскрыли в пресс-службе столичного акимата:

"В Астане выпускники школы-гимназии №91 в преддверии последнего звонка организовали трогательный музыкальный флешмоб в необычном формате. Выпускники исполнили песню Мухтара Шаханова "Ақ бантик", ставшую символом прощания с детством и светлых надежд, прямо в вагоне столичного LRT, подарив пассажирам особенное настроение".

По словам выпускников, возведенная рядом с их учебным заведением линия LRT является для них не просто объектом современной транспортной инфраструктуры, а символом стремительного развития Астаны и ее устремленности в будущее. Поэтому идея связать момент прощания со школой с новым этапом развития города нашла большую поддержку среди учащихся.

Как отметили пассажиры, пение выпускников в белых рубашках и с белыми бантами произвело на них особое впечатление. Через песню они постарались передать чувства прощания со школьным детством, благодарность учителям, любовь к родному городу и веру в будущее.

"Исторический момент окончания школы нашими выпускниками совпал с периодом запуска LRT. В этой связи для популяризации наших национальных ценностей и демонстрации уважения молодежи к родному городу мы организовали такое необычное мероприятие. Мы верим, что это станет одним из самых запоминающихся моментов для выпускников", – отметила заместитель директора школы по воспитательной работе Гульнар Ахметова.

По данным акимата, в этом году в Астане школу оканчивают более 16 тыс. выпускников.

Снизится ли популярность LRT среди астанчан до конца года: мнение главы Минтранспорта

21 мая 2026 года стало известно, что в Астане полицейские массово наведались в LRT. Зачем, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
