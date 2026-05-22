В полете пассажир попытался открыть дверь самолета и устроил драку

Пассажир авиакомпании United Airlines устроил дебош на борту рейса из Ньюарка в Гватемалу, попытавшись открыть дверь самолета во время полета и напав на попутчика, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 21 мая 2026 года, на борту самолета Boeing 737, выполнявшего рейс из Ньюарка (США) в Гватемалу. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, на высоте около девяти тысяч метров пассажир попытался открыть дверь 2L, после чего, как сообщил пилот диспетчерам, напал на другого человека на борту.

Экипаж принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Вашингтона. Самолет благополучно приземлился, пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

После посадки ситуация была урегулирована, обстоятельства происшествия уточняются.

