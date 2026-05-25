Общество

В Алматы тестируют новые схемы движения: что изменится на улицах города

фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 09:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы собираются расширять автобусные полосы, развивать велосеть и пересматривать схемы движения на ряде улиц. Некоторые изменения начнут внедрять уже в ближайшее время – через разметку и пилотные проекты, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о том, как все будет происходить, рассказали специалисты в Telegram-канале AlmatyJoly, который оповещает о дорожно-ремонтных работах и времени перекрытия движения в городе.

Курс на "город для людей"

Отмечено, что приоритет в организации движения – общественный транспорт, пешеходы и велосипедисты.

Одна автобусная полоса может перевозить больше людей, чем обычная автополоса.

Где рассматривают новые bus lane

Так, новые выделенные полосы для автобусов рассматривают на пр. аль-Фараби, улицах Тлендиева, Шевченко, Курмангазы, Сатпаева, Утеген батыра, Рыскулова, Северное кольцо и ВОАД.

Велосеть вырастет

Кроме того, в 2026 году протяженность велосети планируют увеличить с 87 до 125,5 км – почти на 40 км.

Где прорабатывают одностороннее движение

Известно, что рассматривается введение одностороннего движения на ряде улиц – в том числе в районе рынка "Тастак", а также на участках улиц Ауэзова – Байзакова, Жукова – Уалиханова и Радостовца.

Также специалисты прорабатывают возможность внедрения одностороннего движения на улицах Тимирязева, Жандосова, Манаса, Мынбаева, Береговая, Армянская, Айманова и Пушкина.

Кроме того, эксперты уточняют, что необходимо внедрять изменения через быстрые пилотные решения.

Сначала новые схемы тестируют с помощью разметки и временной организации движения. Если эффект положительный – решения масштабируют на другие участки.

По данным аналитиков, ожидаемый эффект будет таким:

  • увеличение пропускной способности улиц на 20-25%;
  • снижение аварийности до 35%;
  • уменьшение нагрузки на ключевые транспортные узлы города.

Ранее сообщалось, что с 23 мая 2026 года вводится одностороннее движение по ул. Уалиханова на участке от ул. Кабанбай батыра до ул. Казыбек би в северном направлении, также на улицах Жукова (в южном направлении) и Манаева (в северном направлении) на участке от ул. Затаевича до ул. Ахмедьярова.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
