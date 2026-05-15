События

В Алматы изменили схемы движения двух важных автобусных маршрутов

Фото: Zakon.kz
В Алматы два автобусных маршрута изменят схемы движения, сообщает Zakon.kz.

По информации Транспортного холдинга, в связи с дорожно-ремонтными работами на участке улицы Рыскулбекова с 15 мая временно изменены схемы движения маршрутов №63 и №98 до завершения работ.

Маршрут №63

  • В северном направлении: улица Торайгырова – до конечного пункта "Торайгырова/Саина".
  • В обратном направлении: начало с конечного пункта "Торайгырова/Саина" – разворот на кольце Торайгырова/Саина – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

Маршрут №98

  • В северном направлении: улица Саина – улица Торайгырова – до конечного пункта "улица Саина/микрорайон Орбита-3".
  • В обратном направлении: начало с конечного пункта "улица Саина/микрорайон Орбита-3" – улица Торайгырова – улица Навои – далее по схеме.

С 6 мая в Алматы из-за ремонта дорог временно изменили схемы движения маршрутов №70 и №124.

Ирина Капитанова
