В Алматы изменили схемы движения двух важных автобусных маршрутов

В Алматы два автобусных маршрута изменят схемы движения, сообщает Zakon.kz.

По информации Транспортного холдинга, в связи с дорожно-ремонтными работами на участке улицы Рыскулбекова с 15 мая временно изменены схемы движения маршрутов №63 и №98 до завершения работ.

Маршрут №63

В северном направлении: улица Торайгырова – до конечного пункта "Торайгырова/Саина".

В обратном направлении: начало с конечного пункта "Торайгырова/Саина" – разворот на кольце Торайгырова/Саина – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

Маршрут №98

В северном направлении: улица Саина – улица Торайгырова – до конечного пункта "улица Саина/микрорайон Орбита-3".

В обратном направлении: начало с конечного пункта "улица Саина/микрорайон Орбита-3" – улица Торайгырова – улица Навои – далее по схеме.

С 6 мая в Алматы из-за ремонта дорог временно изменили схемы движения маршрутов №70 и №124.