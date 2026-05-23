Три улицы в Алматы стали односторонними с 23 мая

В Алматы запускают пилотный режим одностороннего движения. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города.

Так, по данным пресс-службы ведомства, с 23 мая 2026 года вводится одностороннее движение по ул. Уалиханова на участке от ул. Кабанбай батыра до ул. Казыбек би в северном направлении, также на улицах Жукова (в южном направлении) и Манаева (в северном направлении) на участке от ул. Затаевича до ул. Ахмедьярова.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Решение реализуется совместно с управлением административной полиции департамента полиции города Алматы и направлено на снижение транспортной нагрузки, повышение пропускной способности улично-дорожной сети и снижение числа конфликтных ситуаций на дорогах". Пресс-служба Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы

Стоит отметить, что изменения приняты с учетом анализа текущей транспортной ситуации, а также обращений жителей данного района:

"Одностороннее движение вводится в пилотном режиме. По итогам мониторинга эффективности будут приняты дальнейшие решения".

Также ранее мы уже предупреждали, что сегодня, 23 мая, с 20:00 до 23:30 будет полностью перекрыто движение автотранспорта по улице Толе би. Это произойдет из-за первого ночного велопробега.