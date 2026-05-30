Жилой комплекс с историей: в Алматы провели открытие ЖК RAMS Sayahat

30 мая в историческом центре Алматы состоялось техническое открытие жилого комплекса RAMS Sayahat, сообщает Zakon.kz.

Для жителей первой очереди проекта была организована праздничная программа, включающая развлекательные активности, угощения, детскую анимацию, музыкальное сопровождение, розыгрыш подарков, а также торжественную выдачу ключей будущим жильцам.

Новый жилой комплекс гармонично интегрировался в один из самых узнаваемых и любимых районов города, объединив современную архитектуру с сохранением исторической атмосферы Саяхата.

Фото: RAMS ALMATY

"За первое полугодие мы ввели в эксплуатацию уже третий проект, где начинаем передачу ключей нашим жителям. После полного заселения ЖК RAMS Sayahat станет домом ориентировочно для 2,5-3 тыс. жителей, формируя новое современное городское пространство в историческом центре Алматы. Уже совсем скоро мы анонсируем официальное открытие прогулочной зоны и башни с часами, которые, уверен, станут новым местом притяжения для горожан. Хочется пожелать нашим жителям, чтобы в их новых домах всегда царили уют, счастье, благополучие и множество теплых семейных моментов", – отметил вице-президент RAMS Almaty Доган Булбул.

Проект предусматривает не только создание комфортной жилой среды с развитой инфраструктурой, но и благоустройство общественного пространства. Уже в ближайшее время для жителей и гостей города состоится открытие прогулочного парка, а также одного из главных символов района – легендарной башни с часами.

Башня с часами появилась одновременно с открытием первого стационарного автовокзала "Саяхат" в Алматы в 1967 году. Именно тогда рядом со зданием автовокзала была построена знаменитая часовая башня, которая впоследствии стала одним из узнаваемых ориентиров и символов района для нескольких поколений алматинцев. Совсем скоро обновленный символ времени Алматы вновь станет частью городской жизни.

RAMS Sayahat продолжает концепцию компании по созданию современных жилых пространств, сочетающих комфорт городской жизни, развитую инфраструктуру и уважение к историческому наследию Алматы.

