Общество

В Балхаше создали индустриальную зону для туристических проектов

отдых, туризм, пляж, Балхаш, Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
На побережье Балхаша открыли индустриальную зону площадью 14 гектаров для реализации туристических проектов, сообщает Zakon.kz.

Инвесторам предлагают земельные участки с уже подведенными инженерными коммуникациями, что позволяет значительно сократить сроки строительства объектов и снизить затраты на их подключение.

Проект реализован в рамках исполнения поручения премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и направлен на развитие туристической инфраструктуры Карагандинской области.

Главное преимущество новой площадки – готовая инженерная инфраструктура. Государство обеспечивает подведение к границам участков сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Предпринимателям остается лишь подключиться к ним и приступить к строительству.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Первым резидентом индустриальной зоны стала корпорация "Әділ-құрылыс". Компания арендовала четыре гектара земли для строительства туристического комплекса Premium Villa Balkhash.

"Индустриальная зона – это очень удобный формат работы для бизнеса за счет поддержки государства. С руководством города мы также работаем в тесном тандеме, чтобы сделать отдых в Балхаше современным и комфортным", – рассказал инвестор Жаксыкелды Иманбеков.

Комплекс объединит два формата размещения: 23 барнхауса в европейском стиле и 21 этноюрту для любителей национального колорита. Особенность проекта заключается в его круглогодичной работе. Барнхаусы будут принимать гостей как летом, так и зимой, а 12 домов оборудуют саунами.

Каждая вилла получит отдельную территорию с бассейнами.

Кроме того, на территории комплекса планируется строительство общего бассейна, спортивных площадок для волейбола и баскетбола, сцены для проведения мероприятий и ресторанов с открытой кухней.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Еще по двум инициативам сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. На оставшиеся 6 гектаров индустриальной зоны также готовы принять новых инвесторов.

"Инженерная инфраструктура – самая затратная часть проекта. Государство подводит коммуникации и создает благоприятные условия для предпринимателей, а взамен получает новые инвестиционные проекты, рабочие места и точки притяжении, соответствующие реалиям сегодняшнего дня", – рассказала руководитель Управления туризма Ирина Любарская.

Балхашская СИЗ – первый в Казахстане проект такого направления.

С начала 2025 года в Балхаше завершено строительство двух зон отдыха и гостиницы.

В настоящее время реализуются еще три туристических проекта.

Со стороны государства поддержка оказывается по линии фонда "Даму", а также есть возможность при завершении строительства получить возврат 10% от суммы затрат на проект.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Этим воспользовался Александр Василевский. Предприниматель строит в районе Барковсковского современную зону отдыха "Монако".

"На сегодняшний день выполнено 90% работ. Заявку на субсидирование нам уже одобрили – это еще больший стимул успеть завершить строительство в намеченные сроки. Все коммуникации уже подведены, что также дает возможность ускорить реализацию проектов", – говорит предприниматель.

Для создания комфортных и безопасных условий отдыха в районе Барковского проводят работы по благоустройству пешеходных зон и дорог.

Сами зоны отдыха приводят к единому стандарту безопасности и соответствия санитарным нормам, а также разработанному Центром урбанистики дизайн-коду.

Айсулу Омарова
