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Общество

ERTIS-BAYAN CUP: Павлодар примет главное событие лета

ERTIS-BAYAN CUP, Павлодар, торжественное открытие нового ипподрома, центра конного спорта и национальных традиций, открытый республиканский турнир по классическим и национальным скачкам ERTIS-BAYAN CUP, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 11:32 Фото: пресс-служба акимата Павлодара
20 июня в Павлодаре состоится торжественное открытие нового ипподрома – современного центра конного спорта и национальных традиций. В честь этого события пройдет открытый республиканский турнир по классическим и национальным скачкам ERTIS-BAYAN CUP, сообщает Zakon.kz.

Масштабный праздник обещает стать одним из самых ярких событий летнего сезона и соберет участников и гостей из разных регионов Казахстана, а также из соседних стран.

Как сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов, турнир объединит сильнейших скакунов и наездников не только Казахстана.

"Особое внимание развитию спорта, сохранению национальных традиций и популяризации исконных видов спорта уделяет глава государства Касым-Жомарт Токаев. По его поручению в стране создаются современные спортивные объекты и поддерживаются национальные виды спорта. Новый ипподром станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры и коневодческой культуры региона. На дорожке ипподрома встретятся лучшие наездники Казахстана, Кыргызстана и России. Гостей ждут зрелищные скачки, соревнования и выставки, шоу каскадеров, лотерея с ценными призами, угощения и праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Для удобства гостей организованы бесплатные автобусные маршруты", – сказал Асаин Байханов.
ипподрома, центра конного спорта и национальных традиций, открытый республиканский турнир по классическим и национальным скачкам ERTIS-BAYAN CUP, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 11:32

Фото: пресс-служба акимата Павлодара

Победителей турнира ждут ценные призы. Главным подарком для чемпионов соревнований станут шесть автомобилей.

Как сообщили в акимате города Павлодара, гостей праздника ожидает насыщенная программа. В нее войдут зрелищные состязания сильнейших палуанов страны по қазақ күресі, победитель которых также станет обладателем автомобиля. Кроме того, будут организованы выставка тазы и демонстрация мастерства беркутчи.

ипподрома, центра конного спорта и национальных традиций, открытый республиканский турнир по классическим и национальным скачкам ERTIS-BAYAN CUP, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 11:32

Фото: пресс-служба акимата Павлодара

Для детей и взрослых подготовят большую развлекательную зону, а для всех гостей проведут лотерею с ценными призами. Также участники праздника смогут бесплатно попробовать угощения – организаторы приготовят 50 казанов плова.

Особым украшением мероприятия станет выступление легендарной международной группы профессиональных каскадеров Nomad, известной участием в крупных голливудских кинопроектах. На праздничном концерте выступят Төреғали Төреәлі, группы "Абырой" и "Жошы". Для любителей национальных видов спорта организуют прямую трансляцию мероприятия на республиканском телеканале "Спорт+".

Для удобства гостей будут курсировать бесплатные автобусы, которые доставят всех желающих на ипподром и обратно. Начало праздника – 20 июня в 10:00.

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Акмарал Есимханова
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