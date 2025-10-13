Астана примет первый Президентский кубок по настольному теннису международного уровня

С 25 по 29 октября 2025 года в Астане пройдет одно из самых масштабных и ожидаемых спортивных событий года – первый Открытый Кубок президента Республики Казахстан (President’s Open Cup) по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

Турнир состоится на площадке Beeline Arena и проводится Nomad Table Tennis Academy при поддержке Министерства туризма и спорта РК и Федерации настольного тенниса Казахстана. Спонсоры турнира – компании Aspan Holding и VD Stroy Engineering, которые вносят весомый вклад в развитие отечественного спорта.

Общий призовой фонд турнира составит 115 000 долларов.

В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов, около 50 тренеров и 30 судей. Среди участников – представители Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, а также теннисисты из Южной Кореи, Китая, Венгрии, Египта, Малайзии, Ирана, Саудовской Аравии и других стран. Кроме того, участие подтвердили игроки из топ-100 мирового рейтинга ITTF, что придает турниру по-настоящему международный масштаб.

Одним из центральных событий Кубка станет захватывающий шоу-матч звезд мирового настольного тенниса, участие в котором примут легенды спорта – Xu Xin (Китай), экс-первая ракетка мира; Fang Bo (Китай), серебряный призер чемпионата мира, известный своим атакующим стилем; Werner Schlager (Австрия), чемпион мира 2003 года и многократный призер чемпионатов Европы; а также Joo Sae-hyuk (Корея), серебряный призер чемпионата мира 2003 года, бронзовый – 2011-го и участник Олимпийских игр 2012 года. Их участие придаст турниру особый масштаб и подарит зрителям незабываемые эмоции.

Турнир состоится в личном и командном зачете по четырем возрастным категориям:

U-11 – 2014 г. р. и младше;

U-16 – 2009 г. р. и младше;

Open 17 + – 2008 г. р. и старше;

Team event – командный разряд.

Сильнейшие теннисисты Казахстана – Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Искандер Харки, Зауреш Акашева, Сарвиноз Миркадирова, Жанерке Кошкумбаева и Анель Бахыт – представят страну на Президентском кубке.

Расписание турнира:

24 октября – приезд участников, тренировки, пресс-конференция.

25 октября – торжественная церемония открытия, личное первенство (U-11, U-16).

26 октября – личное первенство (U-11, U-16).

27 октября – командное первенство и личные соревнования (Open 17+).

28 октября – полуфинальные встречи.

29 октября – финальные игры и церемония награждения.

Президентский кубок направлен на развитие спортивной культуры, популяризацию настольного тенниса среди молодежи и укрепление международного сотрудничества. Это не просто соревнование, а площадка, где встречаются молодые таланты и признанные мастера, объединенные одной целью – двигать спорт вперед. Турнир укрепит позицию Казахстана как нового центра настольного тенниса Центральной Азии.

Вход на все дни турнира – свободный для всех желающих.

Это отличная возможность для жителей и гостей Астаны увидеть игру мировых звезд и поддержать казахстанских спортсменов.

С полной информацией о турнире можете ознакомиться на сайте.

