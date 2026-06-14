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Общество

Автоматически или по заявлению: как члены AMANAT смогут вступить в "Әділет"

партия &quot;Әділет&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 15:25 Фото: скриншот видео
Член партии "Әділет" Рауан Кенжеханұлы 14 июня 2026 года рассказал, как будет проходить переход членов партии AMANAT после присоединения, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, будет ли членам партии AMANAT предложено вступить в партию "Әділет" или их членство будет сохранено автоматически.

"Дело в том, что по действующему законодательству каждый человек принимает решение о членстве в той или иной партии индивидуально. Мы, конечно же, приложим все усилия, чтобы обратиться ко всем членам партии AMANAT с предложением вступить в партию "Әділет". Примут ли они это предложение, вступят ли они в ряды партии "Әділет" – это их индивидуальное решение. Поэтому мы, в том числе пользуясь этим моментом и вашей помощью, предлагаем членам партии AMANAT рассмотреть такую возможность", – озвучил ⁠Рауан Кенжеханұлы.

Он также подчеркнул, что процесс вступления в партию максимально упрощен и доступен для всех желающих. По его словам, подать заявку на вступление в ряды партии "Әділет" уже можно через цифровые платформы.

14 июня 2026 года прошел съезд партии "Әділет", на котором делегаты поддержали решение о присоединении политической партии AMANAT в свои ряды. Соответствующее решение было принято единогласно.

12 июня 2026 года делегаты XXVI Съезда партии AMANAT поддержали решение о присоединении к партии "Әділет".

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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