Консолидация ради общих целей – аманатовцы поддержали решение о присоединении к партии "Әділет"

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил, что объединение с партией "Әділет" позволит консолидировать ресурсы и усилить работу по построению справедливого и прогрессивного Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Кошанов подчеркнул, что сегодня стране необходимы не новые поводы для разобщенности, а точки соприкосновения и объединения усилий ради достижения общих целей.

"В этот ответственный момент мы должны объединиться и соединить наши ресурсы с новой политической партией "Әділет", чтобы уже в составе одной политической силы, продолжить строить справедливый и прогрессивный Казахстан. Мы не отказываемся от своих принципов, убеждений и идей. Напротив, мы делаем их еще сильнее, расширяем возможности и выводим на новый уровень развития. В мировой практике есть немало примеров объединения партий во имя интересов страны", – озвучил он.

Он отметил, что это естественный и зрелый политический шаг и процесс.

Сегодня, 12 июня, в Астане проходит съезд партии AMANAT. Делегаты выступили за присоединение к "Әділет".