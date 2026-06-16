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Общество

В Туркестане торжественно открылись VIII Народные игры Республики Казахстан

VIII народные игры РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 11:24 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В туристическом комплексе "Керуен-Сарай" города Туркестана состоялась торжественная церемония открытия VIII Народных игр Республики Казахстан. Праздничное мероприятие, объединившее национальный колорит и современные технологии, подарило зрителям незабываемые впечатления.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Аманбай Нурмуханбетов, которые поздравили спортсменов и тренеров с открытием масштабных соревнований.

Аким области отметил важную роль Народных игр в развитии массового спорта в стране и рассказал о достижениях Туркестанской области в спортивной сфере.

VIII народные игры РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 11:24

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Добро пожаловать в священный Туркестан! От всей души поздравляю вас с торжественным открытием VIII Народных игр, проходящих на земле священного Туркестана – золотой колыбели тюркского мира! Сегодня мы становимся свидетелями большого спортивного праздника, который укрепляет национальный дух, пропагандирует здоровый образ жизни и повышает статус массового спорта. В народе говорят: "В здоровом теле – здоровый дух". Здоровье нации – главное богатство государства. Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев уделяет особое внимание развитию массового спорта и формированию здорового образа жизни. В соответствии с поручением президента во всех регионах страны строятся новые спортивные объекты, а число граждан, занимающихся спортом, ежегодно растет. Благодаря этой последовательной политике спорт активно развивается и в Туркестанской области. Сегодня более 89 тысяч спортсменов регулярно занимаются 62 видами спорта. В целом свыше 43 процентов населения систематически занимается физической культурой. Особое внимание уделяется детскому спорту: в 51 спортивной школе тренируются около 40 тысяч детей и подростков. За первые пять месяцев текущего года спортсмены области завоевали 657 медалей, а 788 спортсменов вошли в состав национальной сборной. Десять наших спортсменов получили лицензии на участие в Азиатских играх. Кроме того, в регионе ведется строительство 20 новых спортивных объектов. Благодаря таким масштабным проектам Туркестанская область имеет широкие возможности для проведения республиканских и международных соревнований. Сегодня в нашем городе собрались более 2300 лучших спортсменов и тренеров из 20 регионов страны. Это свидетельствует о том, что масштабы и престиж Народных игр из года в год возрастают. На протяжении веков Туркестан, расположенный на Великом шелковом пути, был священным центром, объединявшим народы и культуры. И сегодняшние Народные игры продолжают эту добрую традицию, объединяя все регионы страны вокруг общей цели и общих интересов. В этих престижных соревнованиях определятся сильнейшие спортсмены. Поэтому желаю каждому участнику честной борьбы, высокого спортивного мастерства и ярких побед. Пусть VIII Народные игры придадут новый импульс развитию массового спорта и станут знаменательным праздником, прославляющим национальные ценности!" – сказал аким области.
VIII народные игры РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 11:24

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Аманбай Нурмуханбетов рассказал о работе, проводимой по развитию массового спорта в соответствии с поручениями главы государства, и подчеркнул особую роль Народных игр в развитии спортивного движения страны.

Во время торжественной церемонии все команды были представлены в рамках уникального водного парада. Церемония открытия продолжилась театрализованными постановками, этно-фольклорными композициями и концертной программой известных артистов, подарив зрителям праздничное настроение.

VIII народные игры РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 11:24

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Стоит отметить, что в Народных играх Республики Казахстан принимают участие команды из всех регионов страны. Спортсмены соревнуются в баскетболе 3х3, волейболе, шахматах, тогызкумалаке, қазақ күресі, настольном теннисе, футзале, асық ату, армрестлинге и гиревом спорте. По итогам соревнований, которые продлятся до 20 июня, будут определены лучшие спортсмены и команды.

VIII народные игры РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 11:24

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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Айсулу Омарова
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