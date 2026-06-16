Бектенов потребовал ускорить поставки вагонов Stadler

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 16 июня 2026 года потребовал не допускать дальнейших задержек с поставками вагонов компании Stadler, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что продолжают поступать жалобы от пассажиров на состояние вагонов.

"Дальнейшие задержки поставок вагонов компании Stadler неприемлемы. Министерству промышленности совместно с компаниями "КТЖ" и Stadler необходимо поставить пассажирские вагоны в кратчайшие сроки с соблюдением всех технических требований по безопасности. До конца текущего года должны выйти на железнодорожную сеть 215 новых локомотивов и около 1,5 тыс. грузовых и пассажирских вагонов", – сказал Олжас Бектенов.

Также до 1 сентября текущего года следует утвердить пятилетнюю программу приобретения 13 тыс. грузовых и 500 единиц пассажирских вагонов отечественного производства.

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